Domenica In | parlano le figlie di Albano e Romina

(Di domenica 17 marzo 2019) Nuova puntata diIn, scoppiettante con le due sorelle Cristel eJr. Carrisi,di Al Bano ePower. Le due ragazze, dopo diversi anni di silenzio si confidano con la padrona di casa, Mara Venier parlando dei genitori ma anche delle loro rispettive carriere.Questa partecipazione ha fatto molto discutere nnei giorni scorsi, in quanto sarebbe la risposta diIn al ritorno di Al Bano e Loredana Lecciso insieme a Mediaset, durante la seconda puntata di Live- Non è la D’urso.Non è mancato, infatti un velato riferimento alle altre trasmissioni con il commento diJr. che ha sottolineato come sia stata felice di partecipare alla trasmissione della Venier e di avere anche l’occasione di parlare della sua carriera, mentre “a volte mi invitano ma per parlare solo dei miei genitori”.La ragazza era già stata ospite in collegamento dagli Stati Uniti ...

