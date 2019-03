Domenica In - dramma in famiglia per Mara Venier : 'Non farlo perché ti rovinerai la vita' : Una lunga intervista, quella concessa da Mara Venier al Corriere della Sera . Un colloquio in cui la conduttrice di Domenica In ripercorre la sua carriera, parla della sua famiglia, dei suoi affetti, ...

Domenica In - Mara Venier e il dolore più grande : "Prima di morire - mamma mi guardò negli occhi e..." : È la signora della Domenica. Si parla di Mara Venier, mattatrice di Domenica In su Rai 1, e della lunga intervista concessa al Corriere della Sera, in cui affronta ogni aspetto della sua vita. Sul suo impegno la Domenica pomeriggio, rivela, il marito Nicola Carraro era contrario: le disse che facend

Domenica In - dramma in famiglia per Mara Venier : "Non farlo perché ti rovinerai la vita" : Una lunga intervista, quella concessa da Mara Venier al Corriere della Sera. Un colloquio in cui la conduttrice di Domenica In ripercorre la sua carriera, parla della sua famiglia, dei suoi affetti, di gioie e delusioni. E si parla ovviamente della conduzione di Domenica In, il programma di Rai 1 ch

Mara Venier chiama le figlie di Al Bano e Romina : scoop a Domenica In? : Domenica In: Mara Venier invita le figlie di Al Bano e Romina all’ultimo minuto? Oggi 17 marzo Mara Venier torna in onda alle ore 14 con una nuova puntata di Domenica In davvero scoppiettante. Oltre agli ospiti annunciati nei giorni scorsi, negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma la conduttrice ospiterà le sorelle Cristel e Romina Carrisi, le figlie di Al Bano e Romina Power. Un vero e proprio colpaccio, dunque, per Mara Venier che riserverà a ...

Domenica In anticipazioni : gli ospiti di Mara Venier del 17 marzo : Mara Venier: gli ospiti e le anticipazioni di Domenica In del 17 marzo Continua senza sosta il grande successo di Domenica In. Mara Venier tornerà, infatti, con una nuova puntata ricca di ospiti e cantanti. L’appuntamento di Domenica In del 17 marzo sarà dedicata principalmente ai papà, dal momento che solo due giorni dopo, il 19 marzo, sarà la loro festa. Secondo le anticipazioni, tra gli ospiti di Domenica In ci saranno Red Canzian, ...

Mara Venier a Domenica In : 'Risultati minimizzati - sono dispiaciuta. L'Isola? Mi chiedo perché Fogli sia ancora lì' : ' Domenica In è un programma di successo. Amato dal pubblico, un programma vincente', Mara Venier dopo tanti anni di assenza è tornata in casa Rai per condurre 'Domenica In', che lo scorso anno aveva ...

Mara Venier confessa : 'I competitor di Domenica In mi hanno procurato dispiacere' : La conduttrice del noto programma Domenicale, Domenica In, si è concessa ai microfoni di una nuova intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa "Oggi". Ebbene, Mara Venier, ha deciso di aprirsi in toto, a margine della sua vita, la sua carriera e non solo, rivelando cioè quello che ha provato in determinate circostanze presentatesi online. Mara Venier e lo sfogo sulla sua carriera e non solo Nel corso dell'ultima intervista rilasciata al ...

Domenica In - Mara Venier bullizzata : il durissimo sfogo e un sospetto - ce l'ha proprio con lei? : Nonostante gli ottimi ascolti, Mara Venier è stata presa di mira per la sua conduzione di Domenica In. La presentatrice non ha fatto il nome, ma si è limitata a dire che alcuni commenti rilasciati sui social dai suoi competitors l'hanno rattristata. In un’intervista al settimanale Oggi la Venier ha

Mara Venier - i competitors di Domenica In? “Mi hanno procurato dispiacere” : Mara Venier a Domenica In: la conduttrice è dispiaciuta Mara Venier è tornata a parlare dei competitors di Domenica In in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, che le ha dedicato la copertina insieme al nipote Giulio (figlio di Elisabetta Ferracini). “La verità è che Domenica In è un programma di successo. Amato dal pubblico, un […] L'articolo Mara Venier, i competitors di Domenica In? “Mi hanno procurato ...

Barbara D’Urso sfida Mara Venier? “Domenica Live vinceva per 5 ore” : Domenica Live torna a sfidare Mara Venier? La dichiarazione di Barbara D’Urso In questi ultimi mesi tra Barbara D’Urso e Mara Venier è stata guerra fino all’ultima cifra di share, in merito agli ascolti di Domenica Live e Domenica In. Le due rivali non si sono risparmiate frecciatine a vicenda tramite i rispettivi canali social ufficiali. La padrona di casa di Live – Non è la D’Urso ha smentito, però, in più ...

Domenica in - Mara Venier e il mistero di suo marito rimasto a Santo Domingo : il giallo sulla salute : Mara Venier sente tantissimo la lontananza con suo marito Nicola Carraro, rimasto a Santo Domingo mentre sua moglie è a Roma per Domenica in e i fan si interrogano sul perché Carraro non rientri in Italia. Su Instagram la conduttrice ha pubblicato un video sul suo matrimonio, con un commento che ben

MotoGp - La rimonta e l'incontro con Hamilton - una Domenica dolce-amara per Valentino Rossi : 'siamo messi come l'anno scorso! Io sulla ... : ... sei anche ottimista ma poi magari è più quello che perdi davanti di quello che migliori dietro ', ha aggiunto il nove volte campione del mondo, soddisfatto del lavoro fatto con la squadra oggi: 'si ...

MotoGp – La rimonta e l’incontro con Hamilton - una Domenica dolce-amara per Valentino Rossi : “siamo messi come l’anno scorso! Io sulla Mercedes? Dico che…” : Valentino Rossi, la rimonta al Gp del Qatar e l’incontro con Lewis Hamilton. Il Dottore tra soddisfazione e qualche brutta impressione Valentino Rossi non si smentisce mai: al termine di un weekend di prove e qualifiche complicatissimo, il Dottore è riuscito in una fantastica rimonta dal 14° posto al 5°. Il nove volte campione del mondo è stato autore di un ottimo Gp del Qatar, considerando i risultati e le prestazioni dei giorni ...

MotoGp – La rimonta e l’incontro con Hamilton - una Domenica dolce-amara per Valentino Rossi : “siamo messi come l’anno scorso! Io sulla Mercedes? Dico che…” : Valentino Rossi, la rimonta al Gp del Qatar e l’incontro con Lewis Hamilton. Il Dottore tra soddisfazione e qualche brutta impressione Valentino Rossi non si smentisce mai: al termine di un weekend di prove e qualifiche complicatissimo, il Dottore è riuscito in una fantastica rimonta dal 14° posto al 5°. Il nove volte campione del mondo è stato autore di un ottimo Gp del Qatar, considerando i risultati e le prestazioni dei giorni ...