Domenica 17 Marzo sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - Domenica 17 marzo 2019. A Le Iene l’esito del test anti-droga ai politici : Le Iene Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nella nuova puntata del programma, Fabio Fazio ospita nel suo salotto l’ex Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini. Tra gli ospiti anche Claudio Bisio, che sarà nelle con il film “Bentornato Presidente”. Ci sarà anche l’attore Paolo Calabresi che nel film interpreta il leader del partito Precedenza Italia. Arriverà poi, Alex Zanardi vera e propria leggenda dello sport. Tra i ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto Domenica 17 marzo : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti, tessera Dlf,: 5 euro. Acquistando la tessera Dlf o la Cinecard Cinema Stella al costo di 15 euro , ...

Alla lista di ospiti anticipati da TvBlog si aggiungono anche le figlie di Albano e Romina Power, ovvero Romina junior e Cristel Carrisi, che si racconteranno in una lunga intervista con Mara Venier.

Oroscopo del giorno 17 marzo : Domenica strepitosa per Leone - Acquario e Capricorno : Le previsioni dell'Oroscopo del giorno 17 marzo 2019 portano alla ribalta delle cronache astrali una splendida domenica di fine settimana, generosa soprattutto in amore per tre segni in particolare. In pratica l'Astrologia della giornata guarda con una certa curiosità l'attuale posizione delle effemeridi. Infatti in questo frangente gli astri preparano una giornata davvero ottima a Leone, Acquario e Capricorno. In affanno il periodo invece per ...

Previsioni oroscopo domani di Paolo Fox - Domenica 17 marzo : oroscopo Paolo Fox del 17 marzo: Previsioni domani dei segni di Terra Come si concluderà la settimana secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox? Scopriamolo con i segni di Terra. TORO: sarà una domenica piuttosto interessante nonostante la Luna dissonante. Venere in questo momento è un po’ dispettosa, per questo potrebbero esserci dei problemi in amore. VERGINE: è il momento giusto per fare delle richieste e domenica potranno ...

Meteo - le previsioni di domani Domenica 17 marzo : Meteo, le previsioni di domani domenica 17 marzo Si chiude la fase eccezionalmente mite sul nostro Paese con l’arrivo di una perturbazione atlantica e il passaggio di correnti più umide e fresche. Il tempo peggiorerà dapprima al Nord ma nel corso della settimana verranno coinvolte anche le regioni centro ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : il programma di Domenica 17 marzo. Orari - tv e streaming : Si completerà domani. dopo l’odierna Gara 1, il week end della Superbike del GP della Thailandia in programma a Buriram. Domani alle ore 4.00 italiane in programma il Warm Up, mentre alle ore 7.00 sarà la volta della Superpole Race, infine alle ore 10.00, come oggi per Gara 1, sarà la volta di Gara 2. Domani Warm Up, Superpole Race e Gara 2 verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport 1, Sky Sport MotoGP ed Eurosport, mentre su TV8 sarà ...

F1 - GP Australia 2019 : orario della gara di domani e come vederla in tv (Domenica 17 marzo) : Ci siamo! Il Mondiale 2019 di Formula Uno può finalmente incominciare. Dopo le qualifiche disputate questa mattina, infatti, è tempo di pensare alla gara di domani, che consegnerà i primi 25 punti (che diventeranno 26 in caso di successo e giro veloce) della nuova stagione. Melbourne, e il tracciato dell’Albert Park, sono pronti per lo spettacolo del primo Gran Premio della stagione, che è sempre in grado di regalare grandi battaglie e ...

Chi sono gli ospiti di domenica Live e domenica In il 17 marzo 2019 Nuovo appuntamento in tv con Mara Venier. domenica In torna su Rai Uno con tanti e diversi ospiti. Nella puntata di domenica 17 marzo 2019 saranno protagonisti: Red Canzian, Lino Banfi, Rosanna Banfi, Pif, Giusy Ferreri, Boombdabash.

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Domenica 17 e lunedì 18 marzo 2019 : anticipazioni puntata 1907 de Il SEGRETO di domenica 17 e lunedì 18 marzo 2019: Mauricio, Saul e Julieta riescono a liberare Raimundo e Donna Francisca, ma stranamente Fernando – tra lo stupore generale – uccide Fulgencio… Consuelo viene provocata da Antolina e a quel punto le dice chiaramente cosa pensa di lei… Tiburcio cerca di distrarsi in qualche modo, ma non riesce a superare l’assenza di Dolores… Saul ...

Frecce Tricolori : Domenica 17 Marzo sorvolo su Roma per il 158° Anniversario della giornata dell’Unità Nazionale : domenica 17 Marzo, i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale sorvoleranno la città di Roma per il tradizionale passaggio tricolore sull’Altare della Patria ad apertura delle celebrazioni ufficiali per il Giorno dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Il sorvolo, previsto poco dopo le ore 10, onorerà il momento simbolicamente più alto delle celebrazioni, ovvero la deposizione da parte del Presidente ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Domenica 17 e lunedì 18 marzo 2019 : anticipazioni puntata 665 e 666 di Una VITA di domenica 17 e lunedì 18 marzo 2019: Su richiesta di Diego Alday, Olga firma un documento che la nomina garante della sua intenzione di morire con dignità. Tuttavia Olga non demorde e, per suscitare l’interesse di Diego e provocargli una reazione, gli svela di conoscere un modo per far annullare il matrimonio tra Ursula e Jaime, grazie a un’informazione che si trova in un ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di sabato 16 e Domenica 17 marzo 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 16 e domenica 17 marzo 2019: In ospedale, Liam (Scott Clifton) dice a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e insieme ammirano la loro bellissima Kelly… Liam viene a sapere il vero motivo del parto prematuro della giovane Forrester… Quinn (Rena Sofer) discute con Brooke (Katherine Kelly Lang), la quale se la prende con Wyatt (Darin Brooks) per aver taciuto fino al giorno del matrimonio tra Liam e ...

Formula 1 - Gran Premio d'Australia in diretta tv su Sky : gara Domenica 17 marzo 2019 : Il Mondiale 2019 di Formula 1 riparte dal Circuito di Melbourne, con il Gran Premio d’Australia che sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207). In pista la nuova Ferrari con Sebastian Vettel e Charles Leclerc al volante. L'avversario da battere rimane il 5 volte campione del mondo Lewis Hamilton, gli altri nomi da tenere in considerazione, sulla carta, sono Daniil Kvyat, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi in Alfa ...