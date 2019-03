Disastro aereo in Etiopia | ai parenti delle vittime inviata terra dal luogo

Disastro aereo Ethiopian Airlines : scatola nera a Parigi per indagini : La scatola nera dell’aereo di Ethiopian Airlines schiantatosi domenica scorsa in Etiopia è stata portata a Parigi per le necessarie indagini: lo ha reso noto la stessa compagnia via Twitter. La delegazione etiope ha portato in Francia due componenti della scatola nera, quella che registra le voci dei piloti (Cockpit Voice Recorder) e quella che acquisisce i dati tecnici (Flight Data Recorder). L'articolo Disastro aereo Ethiopian Airlines: ...

Disastro aereo Etiopia : Trump ferma i boeing 737 Max 8 e 9 negli Usa : Donald Trump annuncia la firma di un provvedimento d’emergenza per fermare i boeing 737 MAX 8 e MAX 9 dopo il Disastro avvenuto domenica in Etiopia. Gli Stati Uniti si allineano quindi alle decisioni già adottate da un lungo elenco di paesi. “La sicurezza del popolo americano, di tutte le persone, è la nostra preoccupazione principale”, dice il presidente. “Il disatro dell’Ethiopian Airlines è stato tragico. La FAA ...

Disastro aereo in Etiopia - anche Trump annuncia stop a voli Boeing 737 Max : Il presidente Donald Trump ha annunciato lo stop ai voli di aerei delle tipologie Boeing 737 Max 8 e 9 dopo la tragedia del velivolo precipitato domenica in Etiopia. L'ordine ha "effetto immediato". Gli Stati Uniti si aggiungono così alla lista di Paesi che per motivi precauzionali hanno deciso di vederci chiaro sul Disastro di domenica in Etiopia.Continua a leggere

Disastro aereo Ethiopian Airlines : il pilota aveva “problemi di controllo volo” prima dello schianto : Il pilota dell’aereo dell’Ethiopian Airlines precipitato domenica scorsa aveva riscontrato “problemi di controllo del volo” poco prima dello schianto: lo ha dichiarato l’amministratore delegato della compagnia aerea, in riferimento a una conversazione registrata con i controllori del traffico aereo. “Stava avendo difficoltà nel controllo del volo dell’aereo, quindi ha chiesto di rientrare alla ...

Disastro Ethiopian Airlines - l’Enac chiude lo spazio aereo italiano ai B-737 MAX : L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha deciso di seguire quanto già fatto da alcune autorità europee chiudendo lo spazio aereo italiano ai Boeing B-737 MAX, imponendo la messa a terra dei 3 nella flotta di Air Italy. Una decisione presa in maniera cautelativa e che avrà carattere temporaneo, quanto meno sino alle prime rilevazioni delle indagini sull’incidente occorso il 10 marzo al B-737 MAX 8 di Ethiopian ...

Disastro aereo Etiopia : Italia - Francia - Germania e Regno Unito dicono stop ai Boeing 737 Max : Dopo il Disastro aereo in Etiopia sono in molti i Paesi a prendere provvedimenti: Italia, Francia, Germania e Regno Unito dicono sto ai Boeing 737 Max. E non sono gli unici. La Norwegian Air Shuttle ha deciso di lasciare a terra i suoi Boeing 737 Max 8, in seguito al Disastro aereo in Etiopia, su suggerimento delle autorità europee dell’aviazione civile. Lo ha reso noto la compagnia privata low-cost, che ha 18 apparecchi di quel ...

Disastro aereo e 157 morti in Etiopia : Anche l’Europa sarebbe pronta a fermare gli aerei “incriminati”. Che intanto beneficeranno di un aggiornamento del software

Disastro aereo Etiopia - Trump : “aerei troppo complicati - servono scienziati non piloti” : Gli aerei “stanno diventando troppo complicati per volare. I piloti non sono servono piu’, piuttosto scienziati informatici dell’Mit“. La dichiarazione arriva tramite un tweet del presidente americano, Donald Trump. “Lo vedo sempre in molti prodotti. Cercano sempre di fare un passo inutile in avanti, quando spesso il vecchio è piu’ semplice e di gran lunga migliore”, ha aggiunto. Il commento arriva dopo ...

Disastro Ethiopian Airlines : la Gran Bretagna chiude lo spazio aereo ai Boeing 737 Max : Il Regno Unito, dopo il Disastro aereo della Ethiopian Airlines ha annunciato di aver bandito tutti i voli nel suo spazio aereo (una No Fly Zone) per tutti gli aerei Boeing 737 Max 8. Lo ha annunciato la Civil Aviation Authority (CAA) britannica, ricordando che lo stesso hanno già fatto le autorità di Australia, Singapore, Cina, Indonesia e Malaysia. L'articolo Disastro Ethiopian Airlines: la Gran Bretagna chiude lo spazio aereo ai Boeing 737 ...

Disastro aereo Ethiopian - anche il Regno Unito blocca i Boeing 737 Max : L'annuncio della decisoone britannica è arrivato dalla Civil Aviation Authority (CAA) britannica, al a dire l'ente inglese sulla sicurezza dei voli, ricordando che lo stesso hanno già' fatto le autorità' di altri Paesi come Australia, Singapore, Cina, Indonesia e Malaysia. Lo stop in attesa che vengano verificate tutte le misure di sicurezza del velivolo incriminato.Continua a leggere

Disastro aereo in Etiopia - Boeing aggiornerà il software : La Boeing ha annunciato di aver programmato l’aggiornamento del software utilizzato dagli 737 MAX, gli apparecchi identici a quello dell’Ethiopian Airlines che – per cause ancora da accertare – domenica è precipitato poco dopo il decollo provocando la morte di 157 persone. La Boeing sta collaborando con la Federal Aviation Administration (FAA) per sviluppare l’upgrade. Intanto, di ora in ora aumentano paesi e ...

Disastro aereo - anche l'Austrialia sospende i voli del Boeing 737 Max : Washington - anche l'Australia sospende tutti i voli dell'aereo Boeing 737 Max 8, lo stesso modello coinvolto nel Disastro della Ethiopian Airlines . E la lista di chi ha deciso di lasciare a terra il ...

Disastro Ethiopian Airlines : l'aereo aveva emesso fumo e un suono metallico : Sono sei i testimoni intervistati dalla Reuters che domenica mattina si trovavano sul posto quando il Boeing 737 Max 8 si è schiantato al suolo uccidendo tutte le 157 persone a bordo. Secondo le ricostruzioni l'aereo avrebbe sterzato bruscamente sopra un pascolo di mucche che fuggivano in preda al panico prima di impattare al suolo, trascinandosi dietro una gran quantità di detriti nonché un denso strato di fumo bianco. Stando sempre ai ...

Disastro aereo in Etiopia - Boeing annuncia l'aggiornamento del software per i 737 Max : Washington - Boeing ha annunciato l'aggiornamento del software dei suoi 737 Max nel giro di settimane. L'annuncio è arrivato dopo la richiesta della Faa, l'agenzia federale americana per l'aviazione, ...