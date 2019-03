Diretta Napoli Udinese | streaming | highlights e risultato – LIVE

termometropolitico

(Di domenica 17 marzo 2019) Domenica 17 Marzo alle ore 18:00 allo stadio San Paolo disi gioca il match tra, valido per la 28a giornata di Serie A. Partita importante per ilche deve cercare di prendere le distanze dal Milan, impegnato nella difficile sfida con l’Inter.che deve vincere per evitare di trovarsi in una brutta posizione per quanto riguarda la zona retrocessione.: come arrivano i partenopei I partenopei arrivano da un pareggio in casa del Sassuolo di De Zerbi. Squadra di casa che si porta in vantaggio grazie al gol di Berardi al 52esimo minuto di gioco.che riesce a riprenderla solamente all’ 86esimo minuto grazie al gol di Insigne dopo l’ errore in area di rigore di Magnanelli. Partita che termina suldi 1-1.: come arrivano i friulaniche giunge da una sconfitta in casa ...

