Diretta Modena Trento | risultato 0-0 | streaming video e tv | in campo | si comincia!

LIVE Volley - Superlega 2019 in Diretta : risultati 17 marzo in tempo reale. Big match Modena-Trentino - in campo anche Lube e Perugia : Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE testuale di OA Sport, che ci porterà dentro la 25esima giornata della Superlega di pallavolo maschile, con sei sfide molto interessanti, in cui spiccherà il big match tra Modena e Trentino, in programma alle ore 18, per quello che sarà un confronto molto importante per i gialloblu, impegnati a difendere il quarto posto dall’assalto di Milano, impegnato in casa di Vibo ...

Risultati Serie D - Diretta live : Modena sotto contro l’ultima in classifica : La Serie D torna in campo. Dopo la pausa per il torneo di Viareggio, le squadre dei nove raggruppamenti della quarta divisione nazionale scendono sul rettangolo di gioco. Nel girone B si sfidano le prime quattro: la capolista Como va in casa del Rezzato, il Mantova ospita la Pro Sesto. Nel girone D, tutto facile per il Modena secondo, che ospita in casa il fanalino di coda Classe. Nel girone F la capolista Cesena va in casa della ...

Diretta/ Siena Modena - risultato 2-2 - streaming video Rai : 30-28 4set : Diretta Siena Modena streaming video e tv: orario e risultato live di questa delicata partita per la 24giornata della Superlega di volley, oggi 10 marzo,.

LIVE Volley - SuperLega 2019 in Diretta : risultati 24^ giornata e classifica. Perugia +3 su Trento - Modena si salva : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 24^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Oggi si completa il turno cominciato ieri pomeriggio con le vittorie di Perugia e Civitanova su Padova e Milano, in programma cinque partite che saranno determinanti per determinare la classifica generale quando mancano appena tre turni al termine della regular season. Trento deve rispondere a Perugia, i dolomitici ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in Diretta : risultati 24 febbraio - in campo Perugia - Civitanova e Modena : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 22^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Sono in programma ben sei partite in questo ricco pomeriggio che si preannuncia particolarmente spettacolare e che potrebbe delineare la classifica quando mancano appena quattro turni al termine della regular season. Perugia vuole rafforzare il primo posto in classifica e cercherà una vittoria a Monza ma i Block Devils non ...

Diretta CIVITANOVA-MODENA/ Risultato live 1-0 - streaming e tv : inizia il secondo set : DIRETTA Civitanova Modena: info streaming video e tv della partita di volley maschile, nella 21giornata del Campionato di Serie A1, Superlega.

LIVE Civitanova-Modena volley - Superlega 2019 in Diretta : sfida tra deluse - Juantorena contro Zaytsev! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, match valido per la 21^ giornata della Superlega 2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena il big match di questo turno, il remake dell’incontro di Champions League che si è giocato mercoledì sera al PalaPanini: quattro giorni fa si impose la Lube, già qualificata ai quarti di finale della massima competizione ...

LIVE Modena-Civitanova volley - Champions League 2019 in Diretta : derby di fuoco che vale la qualificazione : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Civitanova, match valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di volley maschile. Al PalaPanini andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del girone, il derby italiano mette in palio una posta elevatissima: Civitanova è già certa del primo posto e della qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale ma vuole vincere per essere testa di serie ...