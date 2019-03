Diretta Empoli Frosinone | streaming | highlights e risultato – LIVE

termometropolitico

(Di domenica 17 marzo 2019)Domenica 17 Marzo alle ore 15:00 si gioca il match di ritorno trache non deve perdere per fare in modo di non finire in zona retrocessione;che deve vincere per poter sperare di uscire dalla zona retrocessione.Clicca qui per il calendario in pdf della Serie A 2018/2019alla ricerca di punti preziosiche torna da una sconfitta in casa della Roma di Ranieri, neo subentrato a Di Francesco. Giallorossi che si portano in vantaggio dopo appena 9 minuti di gioco grazie ad El Shaarawy che da fuori area calcia piazzato trovando il suo 9° gol stagionale.che riesce a trovare il pareggio al 12esimo minuto grazie all’ autogol di Juan Jesus. Roma che trova il gol vittoria al 33esimo minuto grazie al cross perfetto di Florenzi per Schick che di ...

_miniKey : RT @REYER1872: ???? Penultima sfida di regular season... #GameDay: l’Umana #Reyer a #Empoli per difendere il primo posto! ????? Palla a du… - salvione : Diretta Empoli-Frosinone ore 15: come vederla in tv e le probabili formazioni - Nazione_Empoli : Empoli-Frosinone, scontro salvezza al 'Castellani'. / DIRETTA DALLE 15 - La Nazione -