Dieta inglese | perdi 9 chili in 21 giorni

dilei

(Di domenica 17 marzo 2019) Perdere 9i 21: è questa la promessa della, un regime alimentare che consente di dimagrire seguendo uno schema molto semplice.Cosa caratterizza ladegli inglesi? Senza dubbio la colazione abbondante. La tradizione british infatti impone di iniziare la giornata con un pasto che regali moltissima energia e consenta di arrivare a pranzo senza i morsi della fame. Gli esperti hanno più volte sottolineato come una colazione completa e ricca sia il segreto per perdere peso, questo perché, se scegliamo i cibi giusti, miglioriamo il funzionamento dell’intestino, velocizziamo il metabolismo e bruciamo grassi.La colazione dunque è il segreto per rimanere in forma senza troppi sforzi, mangiando. Il breakfast tradizionaleprevede alimenti piuttosto calorici, ma si può trasformare facilmente nella sua versione light. Come? Scegliete pane integrale, ...

dandy_cannes : RT @OperaNational: Piu' della #dieta per la prova costume, bisogna preoccuparsi di altri contenuti.?? Difendiamo il nostro #cervello. - Pe… - Cucina_Naturale : Una ricerca inglese pubblicata su Pediatrics ha scoperto che i social media riescono a influenzare l'assunzione di… -