Di Maio da Zagabria lancia la proposta del salario minimo europeo

Di Maio da Zagabria lancia la proposta del il salario minimo europeo : "Molte della battaglie che il M5S ha fatto in Italia si devono spostare a livello europeo". Una per tutte? Quella per "il salario minimo europeo" unico. Lo ha sostiene Luigi Di Maio che, a Zagabria, ha partecipato alla presentazione del Manifesto dell'alleanza politica formata in vista delle imminenti elezioni europee di cui fa parte il Movimento 5 stelle. "L'Ue si dovrebbe impegnare a definire le condizioni minime per difendere la ...