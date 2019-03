Di Maio da Zagabria lancia la proposta del il salario minimo europeo

huffingtonpost

(Di domenica 17 marzo 2019) "Molte della battaglie che il M5S ha fatto in Italia si devono spostare a livello". Una per tutte? Quella per "il" unico. Lo ha sostiene Luigi Diche, a, ha partecipato alla presentazione del Manifesto dell'alleanza politica formata in vista delle imminenti elezioni europee di cui fa parte il Movimento 5 stelle. "L'Ue si dovrebbe impegnare a definire le condizioni minime per difendere la dignità e i diritti di tutti i lavoratori in Europa, e stabilire un", ha spiegato il vicepremier. Per combattere le migrazioni dei giovani e lo sfruttamento dei lavoratori, Diha sottolineato il "bisogno di creare le condizioni per una concorrenza leale a livello, che protegga i lavoratori e il costo del lavoro".Annoverando i risultati del M5S, Diha messo in primo piano la legge per la lotta della corruzione ...

