Deutsche Bank conferma | impegnati in discussioni con Commerzbank

Deutsche Bank e Commerzbank verso annuncio trattative su fusione : Milano, 17 mar., askanews, - Deutsche Bank e CommerzBank sono pronte ad annunciare ufficialmente l'inizio di colloqui esplorativi per una possibile fusione volta a creare un campione nazionale europeo.

Deutsche Bank e Commerzbank verso annuncio trattative su fusione : Deutsche Bank oggi potrebbe annunciare ufficialmente di aver avviato i colloqui con CommerzBank in vista di una fusione: lo scrivono Bloomberg e Reuters citando persone a conoscenza dei fatti...

Deutsche Bank e Commerzbank verso annuncio di trattative su fusione : Deutsche Bank oggi potrebbe annunciare ufficialmente di aver avviato i colloqui con CommerzBank in vista di una fusione: lo scrivono Bloomberg e Reuters citando persone a conoscenza dei fatti...

Deutsche Bank e Commerzbank - Berlino preme per la mega-fusione. I timori di stampa e opposizioni : ‘Un gigante malato’ : “Prendila, altrimenti se la prende qualcun’altro”. Questo è nella sostanza quello che il governo di Berlino ha detto a Christian Sewing, l’amministratore delegato di Deutsche Bank. La ricostruzione la fa Die Welt, lo stesso quotidiano tedesco che domenica scorsa ha rilevato l’esistenza concreta di un progetto di fusione tra la banca di Francoforte e CommerzBank. Una fusione da cui nascerebbe il secondo maggior ...

Deutsche Bank e Commerzbank verso fusione. Volano i titoli in borsa : Si fa sempre più concreta l'ipotesi di fusione tra CommerzBank e Deutsche Bank . Secondo le indiscrezioni, da tre settimane il Ceo di Deutsche Bank, Christian Sewing, sta conducendo dei colloqui ...

Commerzbank e Deutsche Bank : primi contatti per storica fusione : A Berlino le autorità - il ministero delle Finanze da una parte e il dicastero dell'Economia dall'altra - sembrano continuare a fare pressioni incessanti sui due gruppi perché uniscano le forze. O ...

Deutsche Bank e Commerzbank : più vicina la fusione : La sola ipotesi di un'operazione in corso, molto gradita alla politica tedesca, ha intanto rivitalizzato il mercato di Francoforte e spinto il settore del credito anche sugli altri mercati europei. ...

Deutsche Bank e Commerz verso il matrimonio : Entro settimane si vedrà se riesce a nascere un polo che vale un quinto del mercato tedesco o avranno la meglio i dubbi dei mercati e del sindacato locale https://www.repubblica.it/economia/finanza/...

Deutsche Bank e Commerzbank - nozze possibili : via ai colloqui per studiare l'ipotesi fusione : MILANO - Stavolta potrebbe essere quella buona per la fusione bancaria di cui si parla da mesi. Quella tra Deutsche Bank e CommerzBank, le due grandi malate del credito tedesco, si potrebbe dire ...

Deutsche Bank e Commerzbank di nuovo a colloquio per fusione? : Tornano in auge le voci di una fusione dei due colossi bancari tedeschi Deutsche Bank e CommerzBank , già rispolverate più volte dalla stampa finanziaria. Se questa volta vi sia qualcosa di concreto ...

Delibera mutuo dopo perizia : tempi di risposta Intesa Sanpaolo - BNL - Unicredit e DeutscheBank : Siete alla ricerca di informazioni riguardo alla Delibera sul mutuo dopo l’espletamento delle perizie poste in essere dalle banche? Volete ottenere tutte le informazioni più utili per regolarvi al meglio riguardo alle procedure e alle tempistiche predisposte al riguardo da istituti bancari quali Intesa San Poalo, BNL, Unicredit e DeutscheBank? Ebbene, in primo luogo questo è un proposito davvero lodevole per più ragioni. Informarsi al massimo ...

La crisi della più grossa banca tedesca : ultima speranza per salvare salvare Deutsche Bank : ... a partire da Goldman Sachs e Bank of America, non sulla Brexit o sul rallentamento dell'economia della Germania, ma su come rianimare le due principali banche tedesche Deutsche Bank e CommerzBank, ...

Deutsche Bank : HNA riduce ancora quota e scende al 6 - 3% : La cinese HNA riduce nuovamente la sua quota in Deutsche Bank. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che HNA è scesa al 6,3% della banca tedesca ma ne resta il maggiore azionista, seguito dal ...

Deutsche Bank-Commerzbank : governo al lavoro per creare un campione nazionale nel settore bancario : Ha parlato del sostegno del governo ad un "campione nazionale" nel settore bancario, il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz sulla scia delle ultime speculazioni che vedono l'esecutivo tedesco ...