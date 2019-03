Cosa c’è stasera in TV : La finale di Sanremo Young, la nuova edizione di Ciao Darwin, "Lo chiamavano Jeeg Robot" e Propaganda Live, tra le varie cose

Prima di giudicare chi pubblica un selfie c’è qualCosa che dovreste tenere a mente : Con l’arrivo di Instagram e dei social network, sempre più persone trascorrono le loro giornate tra foto e scatti con gli amici. Prima di giudicare negativamente chi posta troppi selfie, però, fareste bene a fare qualche riflessione. Ormai scattare selfie durante vari momenti della giornata è un’operazione a cui si dedicano molte persone, soprattutto i più giovani. Un vezzo innocuo che, tuttavia, sembra infastidire non pochi utenti: ...

Champions League 2019 - sorteggio quarti : Cosa c’è da sapere e dove seguirlo in diretta : sorteggio Champions League 2019 Per la Juventus e le altre sette squadre che hanno superato gli ottavi di Champions League 2019 è tempo di conoscere il cammino che porta al Wanda Metropolitano di Madrid, teatro – o meglio, stadio – della finale del 1° giugno. Questa mattina – venerdì 15 marzo – si terrà il sorteggio dell’ultima e decisiva fase, a cominciare dagli abbinamenti relativi ai quarti. Il sorteggio dei ...

Champions League 2019 - sorteggio quarti : Cosa c’è da sapere e dove seguirlo in diretta : sorteggio Champions League 2019 Per la Juventus e le altre sette squadre che hanno superato gli ottavi di Champions League 2019 è tempo di conoscere il cammino che porta al Wanda Metropolitano di Madrid, teatro – o meglio, stadio – della finale del 1° giugno. Questa mattina – venerdì 15 marzo – si terrà il sorteggio dell’ultima e decisiva fase, a cominciare dagli abbinamenti relativi ai quarti. Il sorteggio dei ...

Mbappè-Juventus - il sogno nel cassetto : Cosa c’è di vero? I dettagli : MBAPPè JUVENTUS- Come evidenziato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, la Juventus osserva molto attentamente l’evolversi della situazione legata a Mbappè. Un accostamento definito “fantasioso” dallo stesso Paratici nel corso delle scorse settimane, ma che potrebbe avvicinare l’attaccante del PSG alla Juventus in vista della prossima estate. Ovviamente, attualmente non esiste alcun tipo di trattativa, ...

Checco Zalone cerca comparse tra i migranti : «Che Cosa c’è di male?» : Checco Zalone: i colleghi dicono la loro Checco Zalone: i colleghi dicono la loroChecco Zalone: i colleghi dicono la loro Checco Zalone: i colleghi dicono la loro Checco Zalone: i colleghi dicono la loro Checco Zalone: i colleghi dicono la loro Checco Zalone: i colleghi dicono la loro Checco Zalone: i colleghi dicono la loro Checco Zalone cerca comparse nelle strutture assistenziali per migranti: per il suo nuovo film, L’amico di scorta, ha ...

Cosa c’è stasera in TV : Un bel film con Viggo Mortensen, Silvio Berlusconi ospite a Rete Quattro e l'Inter in diretta su TV8

Wired è in edicola : che Cosa c’è nel numero dei 10 anni : Come racconta il direttore nel suo editoriale, 10 anni fa andava in edicola il primo numero di Wired Italia. Quella che in origine era “solo” una rivista, in questi 10 anni si è evoluta in un mondo che comprende il sito, gli eventi (Wired Next Fest, Wired Health, Wired Trends, per esempio), servizi di consulenza alle aziende e altre novità più o meno top secret. Ma è proprio per omaggiare le nostre origini che abbiamo voluto ...

Cosa c’è stasera in TV : "La tenerezza", i soliti due programmi di politica del martedì, Alberto Angela e Checco Zalone (ma su canali diversi)

Deschamps-Juventus - Cosa c’è di vero? Idea e il piano di Agnelli : DESCHAMPS JUVENTUS- Didier Deschamps nuovo allenatore della Juventus? Il tecnico campione del Mondo con la Francia, starebbe stuzzicando le preferenze del presidente Agnelli, facendolo balzare in testa alla lista dei desideri bianconeri in vista del futuro. Per Deschamps sarebbe un clamoroso ritorno dopo l’anno in Serie B concretizzatosi poi con la promozione in Serie A. […] More

Cosa c’è dietro al rinvio delle prove del TFA sostegno : Il quarto ciclo del Tfa per gli insegnanti di sostegno parte con 30 giorni di ritardo rispetto al primo decreto emanato dal ministro dell’istruzione Marco Bussetti. Rispetto alle prime doglianze dei docenti che lamentavano il poco tempo a disposizione per prepararsi alle prove preselettive, il quotidiano Italia Oggi ha pubblicato un articolo nel quale viene spiegato il motivo del rinvio al 15 e al 16 aprile. dietro alla decisione di ...

C’è posta per te - Andrea e Veronica sono tornati insieme? Ecco Cosa è successo dopo la puntata : C’è posta per te, Andrea e Veronica oggi: cosa è successo dopo la puntata Le storie d’amore lasciano sempre il segno a C’è posta per te. Quella di Andrea e Veronica è stata la più chiacchierata della puntata di sabato 9 marzo 2019. La giovane ha chiuso la busta al marito dopo i ripetuti tradimenti. […] L'articolo C’è posta per te, Andrea e Veronica sono tornati insieme? Ecco cosa è successo dopo la puntata proviene ...

Cosa c’è dietro il blackout in Venezuela : accuse - misteri e trame. Un sistema al collasso : I problemi persistono da molti anni per mancanza di manutenzione, risorse e capacità tecniche. Il blocco della fornitura della energia elettrica sono la norma da un decennio, anche se non di questa entità.

Cosa c’è dietro il blackout in Venezuela : accuse - misteri e trame. Un sistema al collasso «80 bimbi morti in ospedale» : I problemi persistono da molti anni per mancanza di manutenzione, risorse e capacità tecniche. Il blocco della fornitura della energia elettrica sono la norma da un decennio, anche se non di questa entità.