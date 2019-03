Coppa del Mondo sci | slalom Soldeu | Noel trionfa su Feller 6° Razzoli

Simone Biles ruggisce al rientro : la Regina vince in Coppa del Mondo a Stoccarda : La Campionessa Olimpica e del Mondo non ha avuto problemi a demolire la concorrenza, il duello con Aliya Mustafina non è sostanzialmente esistito: la Zarina ha concluso addirittura al quinto posto , ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Falun 2019 : nella 15 km tl maschile trionfa Alexander Bolshunov! Riaperta la corsa alla classifica generale! : Trionfo di Alexander Bolshunov a Falun, in Svezia, nella 15 km tl maschile valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: il russo mette in fila tre norvegesi e riapre il discorso per la classifica generale di Coppa del Mondo portandosi a 14 punti da Johannes Klaebo, oggi 19°. Salgono sul podio Martin Sundby, secondo, e Didrik Toenseth, terzo. In casa Italia bene Francesco De Fabiani, 18° proprio davanti a Klaebo, mentre non entrano tra i trenta ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Schonach 2019 : Jarl-Magnus Riiber chiude in bellezza - quarto Pittin che sfiora il podio : Ultima gara per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: chiusura in bellezza per Jarl-Magnus Riiber che vince da padrone sulle nevi tedesche di Schonach. Il norvegese, dominatore della sfera di cristallo (vinta con diverse gare di anticipo), si prende il dodicesimo successo in stagione andando via in solitaria nelle prime fasi e gestendosi ovviamente nello sci di fondo, dove ormai è diventato uno dei migliori ...

Soldeu - finali Coppa del Mondo donne : Shiffrin coppa e gigante Soldeu : Mikaela Shiffrin vince lo slalom gigante di Soldeu, Andorra, valevole per le finali di coppa del Mondo di sci alpino femminile.

Skicross - Coppa del Mondo : Chapuis e Thompson vincono a Veyssonaz - Sfere di Cristallo a Midol e Smith : A Veysonnaz (Svizzera) si è disputata l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di Skicross, disciplina dello sci freestyle. Al maschile ha trionfato il francese Jean Frederic Chapuis, icona indiscussa di questo sport che ha avuto la meglio nei confronti del canadese Brady Leman e del connazionale Bastien Midol che però aveva già matematicamente conquistato la Sfera di Cristallo proprio davanti a Chapuis che oggi ha trionfato per la terza ...

Ginnastica - Simone Biles ruggisce al rientro : la Regina vince in Coppa del Mondo a Stoccarda - Mustafina quinta : Simone Biles è tornata più splendida che mai e ha dominato la Deutscher Pokal, seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica artistica riservata al concorso generale individuale. La Reginetta della Polvere di Magnesio ha scelto Stoccarda per il suo debutto stagionale, nella città tedesca che ospiterà i Mondiali a ottobre abbiamo assistito all’ennesimo show della più grande di tutti i tempi che ha giganteggiato senza dover strafare ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2019 : tra le donne vince la tedesca Juliane Seyfarth. 17ma Lara Malsiner : La gara valida per la Coppa del Mondo del Salto con gli sci femminile di Nizhny Tagil, in Russia, va alla tedesca Juliane Seyfarth, che mette in fila le prime due della classifica generale, la norvegese Maren Lundby e la tedesca Katharina Alyhaus, rispettivamente seconda e terza. In casa Italia si registrano la 17ma posizione di Lara Malsiner e la 25ma di Elena Runggaldier. Vittoria alla tedesca Juliane Seyfarth, che ai 115.5 punti del primo ...

Skicross – Coppa del mondo femminile a Smith - Fantelli si ferma ai quarti : Fantelli fuori ai quarti a Veysonnaz: vince Thompson, la Coppa del mondo di Skicross va a Fanny Smith Si chiude con un’eliminazione ai quarti la Coppa del mondo di Skicross di Lucrezia Fantelli, unica italiana qualificata alle finali di Veysonnaz. L’azzurra era terza subito dopo la partenza dietro la svedese Sandra Naeslund e la svizzera Sanna Luedi, poi è stata scavalcata anche dalla francese Marielle Berger Sabbatel. La gara ...

Sci Alpino – Coppa del Mondo femminile : Shiffrin svetta in classifica - Brignone prima azzurra : La classifica finale della Coppa del Mondo femminile: Brignone è la la migliore azzurra, chiude sesta a 764 punti La classifica finale di Coppa del Mondo femminile vede Mikaela Shiffrin nettamente al primo posto con 2204 punti contro i 1355 di Petra Vkhova e i 1079 di Wendy Holdener. Federica Brignone è la migliore azzurra e chiude sesta con 764 punti. Nelle prime trenta Sofia Goggia, Marta Bassino e Nadia Fanchini, appena fuori Nicol ...

Ginnastica - Coppa del Mondo. Vanessa Ferrari : “Punti importanti per le Olimpiadi”. Mori : “Dimostrato il mio valore” : Lara Mori e Vanessa Ferrari hanno regalato grandi emozioni a Baku e sono salite sul podio al corpo libero in occasione della tappa di Coppa del Mondo: secondo posto per la toscana, terza piazza per la bresciana e festa grande alle spalle della statunitense Jade Carey. Le azzurre hanno poi raccontato le proprie sensazioni al termine della gara disputata in Azerbaijan, evento fondamentale visto che metteva in palio punti per la qualificazione alle ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin vince tutto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : vince Therese Johaug - ma Ingvild Oestberg allunga in classifica generale : La 10 km con partenze ad intervalli tc femminile della Coppa del Mondo di sci di fondo disputata a Falun, in Svezia, va alla norvegese Therese Johaug davanti alla svedese Ebba Andersson, mentre al terzo posto si classifica la statunitense Jessica Diggins. Elisa Brocard chiude la prova odierna in 28ma posizione, portando a casa tre punti, mentre Lucia Scardoni è 50ma. La norvegese Ingvild Oestberg, quarta, conquista 50 punti e porta il proprio ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari contro la febbre e il dolore - terzo posto da brividi e mirino sulle Olimpiadi : Un terzo posto strappato con le unghie e con i denti, nonostante un persistente dolore al tendine d’Achille e qualche linea di febbre che l’ha debilitata negli ultimi giorni. Vanessa Ferrari conquista un podio pesantissimo in Coppa del Mondo e si conferma ancora ai vertici internazionali all’amato corpo libero, la bresciana ha lottato contro tutto e non ha deluso le aspettative della vigilia ribadendo la sua infinita classe ...

Coppa del mondo : chiusa la stagione di Marta Bassino. Nelle finali di gigante salta una porta : Ha saltato una porta nella prima 'manche' del gigante di Soldeu, Andorra, Nelle finali della Coppa del mondo di sci alpino. Per Marta Bassino, Esercito, la stagione agonistica internazionale si chiude oggi, domenica 17 marzo,. Un pizzico di amarezza, ma tanta consapevolezza di essere sempre e comunque ...