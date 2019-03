Coppa del mondo | chiusa la stagione di Marta Bassino Nelle finali di gigante salta una

LIVE Biathlon - Mass Start femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer - duello tutto azzurro per la Coppa del Mondo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 17 marzo, alle ore 13.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della della 12.5 km Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon: oggi, domenica 17 marzo, la gara inizierà alle ore 13.15 e per ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - Noel in testa nello slalom di Soldeu : Moelgg ottavo : Ottimo Moelgg nella prima manche dello slalom di Soldeu: settimo a ridosso dei big, in testa c’è Noel. Si difendono Gross, Razzoli e Vinatzer, si riparte alle 13.15 Lezione di Clement Noel nella prima manche dello slalom manche di Soldeu che chiuderà la Coppa del Mondo. Il francese, in difficoltà dai Mondiali in poi dopo le due vittorie consecutive a Wengen e a Kitzbühel, è in testa con 84 centesimi di vantaggio su Ramon Zenhäusern ...

Sci alpino – Coppa Europa : il secondo posto di Lara Della Mea nello slalom di Folgaria regala all’azzurra la Coppa di specialità : Coppa Europa, Della Mea seconda nello slalom di Folgaria: terzo podio dell’anno, vince la Coppa di specialità La stagione internazionale di Lara Della Mea si chiude alla grande. L’azzurra sale per la terza volta sul podio in Coppa Europa chiudendo seconda nello slalom di Folgaria, come le era già successo a Trysil e a Melchsee Frutt, e conquista la Coppa di specialità scavalcando all’ultima gara la ceca Gabriela Capova, ...

Ginnastica artistica - classifica Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari in testa al corpo libero - Lara Mori terza. Volata per le Olimpiadi 2020! : Vanessa Ferrari si conferma in testa alla classifica di Coppa del Mondo, la bresciana guida la graduatoria al corpo libero dopo le prime tre gare. La 28enne occupa il primo posto grazie alla vittoria di Melbourne e alla terza piazza strappata oggi a Baku, la Campionessa del Mondo 2006 è Volata a quota 50 punti e guarda tutte dall’alto in basso: la rincorsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è entrata nel vivo, solo la vincitrice della ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Lara Della Mea seconda nello slalom di Folgaria - vince la Coppa di specialità : La Coppa Europa 2019 di sci alpino femminile si è chiusa con lo slalom di Folgaria. Sulle nevi italiane il successo è andato alla britannica Charlie Guest che ha concluso la sua prova con il tempo complessivo di 1:40.48 (49.25 e 51.23) precedendo la nostra Lara Della Mea per appena 28 centesimi. La tarvisiana ha recuperato tre posizioni nella seconda manche ed è andata a vincere la Coppa di specialità. Per quanto riguarda la Coppa Europa ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : l’Italia fa sognare a Baku! Vanessa Ferrari terza - Lara Mori seconda : il corpo libero è tricolore : L’Italia fa sognare in Coppa del Mondo e conquista un doppio podio fantastico al corpo libero, Baku si tinge d’azzurro e la capitale dell’Azerbaijan è il palcoscenico perfetto per la festa di Lara Mori e Vanessa Ferrari: secondo e terzo posto da urlo nella terza tappa del circuito itinerante riservato alle singole specialità che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il tricolore sventola grazie alle nostre due ...

LIVE Ginnastica - Coppa del Mondo in DIRETTA : Italia da urlo - Lara Mori seconda e Vanessa Ferrari terza al corpo libero : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, Finali di Specialità della terza tappa a Baku (Azerbaijan). In palio punti pesantissimi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia vuole essere assoluta protagonista, si preannuncia una giornata particolarmente scoppiettante e avvincente soprattutto al corpo libero dove Lara Mori e Vanessa Ferrari si giocano tutto: la bresciana è ...

Snowboard - Coppa del Mondo Quebec 2019 : nel Big Air vincono Seppe Smits e Julia Marino : Si è svolta nella notte italiana a Quebec (Canada) l’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Snowboard Big Air. Al maschile successo del 27enne belga Seppe Smits, che si impone in finale con il punteggio di 175.75. Alle sue spalle si piazzano il finlandese Kalle Jarvilehto con 171.50 e lo svizzero Jonas Boesiger con 161.25. I quattro azzurri in gara non avevano invece superato le qualificazioni di venerdì. Il migliore è stato Emil ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : Vittozzi allunga su Wierer e vince la graduatoria dell’individuale : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe vince anche la graduatoria dell’individuale : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Pinturault sempre più secondo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo oggi (17 marzo) : programma - orari e tv. Come vedere Vanessa Ferrari e Lara Mori : oggi domenica 17 marzo si disputano le Finali di Specialità della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica a Baku (Azerbaijan), in palio punti pesantissimi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia cala gli assi pesanti: Vanessa Ferrari e Lara Mori vanno a caccia della vittoria al corpo libero, sono terza e prima dopo il turno eliminatorio e sono pronte per lottare con la quotata statunitense Jade Carey. La bresciana ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Big Air 2019 : Ragettli e Gaskell vincono le Sfere di Cristallo : A Quebec (Canada) si è disputata l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di Big Air, disciplina dello sci freestyle. Grande spettacolo a suon di acrobazie per chiudere al meglio una stagione emozionante. La svizzera Mathilde Gremaud ha dominato la gara e ha trionfato con 178.00 punti, la classe 2000 ha conquistato la seconda vittoria stagionale nel massimo circuito itinerante ma non ha alzato al cielo la Sfera di Cristallo. Alla canadese ...