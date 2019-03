Consiglio federale | tentativi di compiacere gli Stati Uniti ai danni della Russia

Consiglio federale : riformare imposta preventiva - rapporto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Pallavolo – Conclusi a Roma i lavori del Consiglio Federale : Tutte le decisioni del Consiglio Federale del 8 marzo Si è conclusa oggi a Roma la riunione del Consiglio Federale. In apertura dei lavori il Presidente Pietro Bruno Cattaneo ha voluto ricordare l’importante appuntamento della cerimonia di premiazione della Hall of Fame 2019, in programma al Salone d’Onore del Coni lunedì 25 marzo. Queste le principali delibere assunte dal Consiglio Federale. CAMPIONATO EUROPEO U16 – Sarà ...