Congresso delle Famiglie a Verona | il capogruppo della Lega si dimette per protesta

Congresso delle Famiglie - Bonino : «La famiglia lodata a Verona è reazionaria come il sovranismo» : Per gli organizzatori del Congresso di Verona la libertà personale, a partire dai rapporti familiari, è fattore di disordine e debolezza politica, e quindi attaccano nella Ue il garante di quella ...

Governo : raggiunta intesa per l'accordo con la Cina. Le tensioni si spostano su F35 e il Congresso mondiale delle famiglie : Conte risponde ai dubbi della Lega: 'il memorandum darà nuovo impulso all'economia del paese tutelando gli asset strategici che non saranno interessati dagli accordi'

Cos'è il Congresso mondiale delle famiglie a cui andrà Salvini : La kermesse raduna attivisti anti-aborto e membri di movimenti che si oppongono al divorzio, alle coppie omosessuali e all'emancipazione della donna

Cos’è il Congresso mondiale delle famiglie a cui andrà Salvini : Salvini stringe un rosario durante un discorso a Piazza Duomo (foto: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images) Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha confermato che andrà al Congresso mondiale delle famiglie che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo. La discussa kermesse, che il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio aveva definito il raduno della “destra degli sfigati”, è organizzata dall’International Organization for the Family ...

Congresso mondiale delle famiglie a Verona. Salvini ci sarà - Grillo no : Matteo Salvini andrà al Congresso mondiale delle famiglie a Verona. Lo conferma con un "sì" secco ai cronisti che gli chiedevano se avrebbe partecipato al controverso forum al termine di una conferenza stampa a Montecitorio. Sarà all'ombra dell'Arena, non alle manifestazioni del "Fridays for future" serie di marce sulle tematiche ambientali."Io faccio il ministro dell'Interno - ha detto il vicepremier - e domani ho in ...

Congresso delle famiglie - Matteo Salvini annuncia : «Andrò a Verona» : Matteo Salvini andrà a Verona al Congresso mondiale delle famiglie, lo stesso che ieri Luigi Di Maio aveva definito il Congresso della «destra degli sfigati ». Il ministro dell'Interno ha confermato ...

Patrocinio del governo al Congresso delle famiglie : Chigi chiede revoca - ma sul sito il logo ancora c'è : Il logo della presidenza del Consiglio dei ministri è ancora lì, sul sito del Congresso delle famiglie in programma a Verona a fine marzo. Si vede chiaramente in basso a sinistra, accanto a quello della regione Veneto e della provincia di Verona. Ma Palazzo Chigi ha chiesto che sia eliminato. La notizia, anticipata con una nota il 12 marzo, è stata confermata da Vincenzo Spadafora in un'intervista a Repubblica.Era già ...

L’imbarazzo di Palazzo Chigi : revocato il logo per il Congresso mondiale delle famiglie : Sul sito ufficiale non c’è ancora il programma dettagliato degli «interventi delle personalità». Quelle che non mancano però, intorno al 13esimo Congresso mondiale delle famiglie che si svolgerà a Verona dal 29 al 31 marzo, sono le polemiche. Tant’è che Palazzo Chigi oggi ha deciso di revocare il logo della Presidenza del Consiglio al summit. L’eve...

Mozione Cirinnà contro il Congresso mondiale delle famiglie : Odiare le famiglie che chiedono sostegni e aiuti è il loro sport preferito. Si tratta di un vero e proprio famiglicidio quotidiano. Non ci stupiscono poi gli altri firmatari eccellenti che vorrebbero ...

Congresso mondiale delle famiglie - il video più odiato da Emma Bonino : "Sta arrivando il più pericoloso video dell'anno, ostacolato da Emma Bonino, odiato dalle femministe di tutto il mondo, temuto dalle élite e messo all'indice dai radical chic": sono le parole usate ...

Proteste per il Congresso mondiale delle famiglie a Verona : Presentata un’interrogazione parlamentare e previste Proteste in città per contrastare “l’offensiva ai diritti delle donne e delle persone lgbt”. Leggi