Colpo alla testa e Ospina si accascia Paura per il portiere

Napoli - paura per Ospina : Colpo alla testa : Napoli - paura per David Ospina . Il portiere del Napoli , infatti, infortunatosi al capo dopo uno scontro di gioco con Pussetto al 4' della gara con l' Udinese , è rimasto a terra parecchi minuti ed ...

Napoli-Udinese - paura per Ospina! Brutto Colpo alla testa : il portiere continua a giocare - poi crolla al suolo improvvisamente [VIDEO] : Scontro fra Pussetto e Ospina, il portiere colpito alla testa. L’ex Arsenal viene medica e continua a giocare, ma diversi minuti dopo crolla al suolo: paura al San Paolo Attimi di paura al San Paolo di Napoli durante la sfida tra i partenopei e l’Udinese. David Ospina ha subito un Brutto colpo alla testa, dovuto ad un contrasto, in uscita, con Pussetto. Il portiere è stato medicato e gli è stata applicata una fasciatura alla ...

Colpo di scena! James Gunn torna alla regia di “I Guardiani della Galassia vol. 3” : In seguito alle vicissitudini dello scorso anno, che avevano visto l’allontanamento di James Gunn dalla regia di “I Guardiani della Galassia vol. 3”, la Disney ha deciso di fare dietrofront, riassegnando la regia al “padre” dei due precedenti capitoli. Il regista era stato licenziato a causa di alcuni suoi tweet (risalenti a 9 anni fa) ritenuti offensivi e contrari ai valori della Disney. Sicuramente la ...

Palmanova - Colpo sventato alla Carrozzeria Sandrin : Furto sventato nella tarda serata da una guardia giurata dell' Italpol . L'episodio è avvenuto poco prima delle 22 alla Carrozzeria Sandrin di via Primo Maggio a Palmanova . L'agente, una volta giunto ...

Duro Colpo alla mafia del dopo Riina - arrestate 32 persone a Palermo : Un Duro colpo alla mafia del dopo Riina. Con l’operazione «Atena» sccattata nella notte è stato smantellato il mandamento mafioso di Porta Nuova di Palermo. Trentadue gli arresti dei carabinieri del comando provinciale su delega della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano. Sono accusati di associazione per delinquere di stampo m...

Santangelo : Ddl voto di scambio duro Colpo alla mafia : 'I fatti di cronaca degli ultimi giorni - ha proseguito Santangelo - fanno emergere per l'ennesima volta azioni criminali che ancora oggi condizionano le tornate elettorali nel nostro Paese'. 'Il ...

Potenza. La Panda guidata dalla mamma finisce fuori strada : bimba di 10 anni muore sul Colpo : Da una prima ricostruzione dell’incidente avvenuto tra Castelluccio Superiore e Castelluccio Inferiore, pare che la macchina, in cui viaggiava la bambina, guidata dalla madre, sia sbandata o per un problema ai freni oppure per una distrazione. Un dramma che vede scossa tutta la comunità.Continua a leggere

Scrive un biglietto romantico alla cameriera poi va a fare il Colpo : incastrato il rapinatore galante : Le ha scritto un foglio nome e numero di telefono, poi è andato a rapinare un ufficio postale. I carabinieri però sono...

Real Madrid - Butragueño : 'Duro Colpo essere fuori dalla Champions' - : Questo è lo sport ma costa molto vincere una Champions League purtroppo essere fuori dai quarti di finale è un duro colpo'.

Trapani - Colpo alla mafia siciliana : 25 arresti tra cui un ex deputato regionale PD : Una vasta operazione per il contrasto alla criminalità organizzata è scattata questa mattina all'alba a Trapani. La stessa, denominata "Scrigno", ha portato alla luce un presunto sodalizio criminale ben articolato, di cui facevano parte anche alcuni esponenti politici. Venticinque sono le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla, di Trapani, su ordine della Procura di Palermo. Gli arrestati, sono accusati, a vario titolo, di associazione ...

Mafia : dal Colpo alla cosca di Agrigento - in manette capo ultrà della Juve : Gestiva il traffico di droga nel capoluogo siciliano. In tutto 34 arresti: contestato anche il reato di sequestro di persona

Pallavolo - Serie A1 femminile : Conegliano batte Scandicci - Colpo per Monza a Cremona - risultati e classifica : Pallavolo, Serie A1 femminile, tutti i dettagli della giornata di campionato appena conclusa: risultati e classifica L’Imoco Volley Conegliano supera per 3-0 la Savino Del Bene Scandicci e consolida il primato della Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile. Le pantere conquistano tre punti importanti, che allargano sensibilmente il divario con le inseguitrici a quattro giornate dal termine della Regular Season: la Igor Gorgonzola ...

Mls - Ibrahimovic non perde un Colpo : in gol alla prima dei Galaxy : Zlatan Ibrahimovic non smette mai di stupire. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy ha deciso il match contro i Chicago Fire, nel debutto stagionale in Mls. Una rete non spettacolare, come ci ha ...

L’Inter incassa un brutto Colpo : il Cagliari approfitta del nervosismo nerazzurro e fa festa alla Sardegna Arena : L’Inter incassa un pesante ko a Cagliari: i rossoblu mettono in difficoltà i nerazzurri nell’anticipo della 26ª giornata di Serie A E’ iniziata questa sera la 26ª giornata di Serie A, con l’anticipo tra Cagliari e Inter, durante il quale non sono mancati i colpi di scena e le sorprese. L’Inter, dopo l’amarissimo pareggio contro la Fiorentina per 3-3 di domenica scorsa, ha incassato questa sera una ...