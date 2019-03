Clima - l’agricoltore che ha fatto causa all’Ue : “Siccità non è eccezione - si perde il raccolto e non solo. Misure inadeguate” : “Spesso si pensa che il cambiamento Climatico sia qualcosa di invisibile e a lungo termine, ma noi che viviamo in montagna stiamo vedendo già adesso gli effetti disastrosi che sta provocando sul nostro territorio”. Giorgio Elter è un agricoltore che da oltre trent’anni vive in Valle D’Aosta. È uno dei dieci cittadini europei che si sono rivolti alla Corte di Giustizia Europea per denunciare l’inadeguatezza delle politiche europee in materia ...