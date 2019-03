Clima | ho partecipato alla manifestazione di Milano E ne sono rimasto impressionato

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2019) Hostudentesca #fridaysforfuture e nerealmente, forse 100mila, una marea di giovanissimi con manifesti e cartelli che testimoniavano un lavoro preparatorio non indifferente. Ho domandato ad alcuni di loro come pensavano di dare continuitàloro azioni: le risposte, per quanto semplici, esprimevano la necessità di intrecciare interventi globali con il cambiamento della propria vita quotidiana. “Diremo ai nostri genitori di diminuire i consumi energetici a casa, di selezionare i rifiuti, di evitare la plastica – mi ha risposto una ragazza 14enne, aggiungendo subito dopo – noi veniamo da San Donato Milanese e ben conosciamo le responsabilità dell’Eni e di società quali la Saipem”.In piazza, a riempire le piazze in tutto il mondo, c’era la generazione “no future” sulla quale si ...

