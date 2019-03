Clima | battibecco a La7 tra Tommasi Libero e Pasini Cnr Lo scienziato alla

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2019) Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra la giornalista di, Paola, e iltologo del Cnr, Antonello, sul cambiamentotico e sulle politiche energetiche del presidente degli Usa, Donald Trump. Nel dibattito viene coinvolta anche Martina D’Arco, studentessa romana di 18 anni, che venerdì ha partecipatomanifestazione mondiale per lo “Strike4te”, lo sciopero sulper “salvare il nostro futuro”, sulle orme della attivista sedicenne svedese Greta Thunberg.si dichiara scettica su questa battaglia, perché “non c’è tempo per salvare il pianeta” e ci sono altre priorità, come la crisi economica.spiega, invece, che queste priorità sono inscindibili e che la soluzione per un problema agevola quella per un altro.L’ex braccio destro di Renato Brunetta non nasconde la sua ...

