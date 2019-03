Clamoroso Milan-Inter | rissa tra Kessie e Biglia FOTO

calcioweb.eu

(Di domenica 17 marzo 2019) Si sta giocando il posticipo valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A, in campoedche si stanno affrontando in una partita scoppiettante, a 10 minuti dal termine il risultato è di 2-3 per la squadra di Luciano Spalletti. Nel frattempoepisodio in casa, dopo la sostituzioneperde la testa,con, l’ex Lazio era seduto in panchina. L’ex Atalanta si scaglia contro il compagno e viene tenuto con la forza dagli altri calciatori del, forse qualche parola di troppo tra i due.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolotraCalcioWeb.

tancredipalmeri : De Vrij! Clamoroso 2-0 dell’Inter, colpo di testa imprendibile, ma difesa assurda del Milan sui calci piazzati. La… - redazioneiene : Non perdetevi questa sera il clamoroso scherzo a @gaglio94 prima del derby #MilanInter! Qui tutte le info su quello… - MilanInside_ : 90+1’ CLAMOROSO! Milan vicinissimo al gol del pareggio con Castillejo. Ma Handanovic in qualche modo salva l’Inter… -