CLA Coupè | ecco la nuova berlina sportiva e intelligente

Mercedes CL : “come svegliarsi da un bel sogno” - ecco la storia della coupè derivata dalla CLAsse S [GALLERY] : La tecnologia all’avanguardia che nessun’altra automobile al mondo offre e un design altrettanto innovativo caratterizzano il carattere esclusivo della coupé Mercedes CL Una sensazione di guida come se si stesse galleggiando: è da qui che sono partiti i tecnici, quando 20 anni mostrarono, in anteprima mondiale, il telaio dotato di Active Body Control (ABC) installato su una Mercedes CL. I tedeschi utilizzavano una frase per ...