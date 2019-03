Ciclismo | Tirreno-Adriatico | oggi la durissima tappa dei Muri

Ciclismo : Tirreno-Adriatico - Lutsenko-show : ROMA, 16 MAR - Alexey Lutsenko ha vinto la 4/a tappa della 54/a Tirreno-Adriatico, disputata tra Foligno, Perugia, e Fossombrone, Pesaro e Urbino,, su un percorso di 221 km. Il kazako, che si è ...

Ciclismo - clamoroso alla Tirreno-Adriatico : si ritira Geraint Thomas! : Brutto colpo per il Team Sky nel corso della 4ª tappa della Tirreno-Adriatico: Geraint Thomas si ritira a 85 km dal traguardo Colpo di scena nella 4ª tappa della Tirreno-Adriatico! Brutte notizie per il Team Sky che dovrà fare a meno del suo capitano. Geraint Thomas abbandona la ‘Corsa dei due Mari’ a 85 km dal traguardo. Il ciclsita britannico, attualmente numero 38 della classifica generale, non era al top della forma e, ...

Ciclismo - sprint vincente di Viviani nella 3ª tappa della Tirreno-Adriatico : TORINO - Elia Viviani , Deceuninc-Quick-Step, ha vinto allo sprint la terza tappa della Tirreno-Adriatico , da Pomarance a Foligno di 226 km. L'italiano ha preceduto sul traguardo Peter Sagan e ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico Viviani vince lo sprint - battuti Sagan e Gaviria : FOLIGNO - Definire storica una vittoria che non riguardi un mondiale, una classica monumento o un tappone di un grande giro è sicuramente eccessivo. La vittoria di Elia Viviani alla Tirreno-Adriatico ...

Ciclismo - la Tirreno-Adriatico - operai della geotermia manifestano al via della tappa : Pomarance,, Pisa,, 15 marzo 2019 - Protesta, pacifica, di imprenditori e lavoratori dell'indotto geotermico in Valdicecina alla gara ciclistica Tirreno-Adriatico . Questa mattina a Pomarance in ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico : Julian Alaphilippe trionfa in volata nella seconda tappa! : Julian Alaphilippe conquista la seconda tappa della Tirreno-Adriatico: il francese della Deceuninck-Quick Step batte Van Avermaet e Bettiol in volata Dopo la consueta cronosquadre che ha aperto la corsa nella giornata di ieri, vinta dalla Mitchelton-Scott con Michael Hepburn leader, la Tirreno-Adriatico è proseguita quest’oggi con la seconda tappa. La ‘Corsa dei due Mari’ quest’oggi ha visto battagliare i corridori ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico – Ritiro per Gianni Moscon : il ciclista del Team Sky abbandona la 2ª tappa : Brutte notizie per il Team Sky: Gianni Moscon costretto ad abbandonare la seconda tappa della Tirreno-Adriatico a 40 km dall’arrivo A 4o km dell’arrivo della seconda tappa della Tirreno-Adriatico, quella che porta da Camaiore a Pomarance, arrivano brutte notizie per il Team Sky. Gianni Moscon ha annunciato ufficialmente il suo Ritiro. Il ciclista italiano ha deciso di abbandonare la corsa, dopo aver parlato più volte con ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico : Hepburn primo leader - i corridori della Bora-Hansgrohe investono pedone : Spazio più alla cronaca che al dato tecnico nella crono a squadre di apertura della Tirreno-Adriatico numero 54. Un brutto incidente e un altro evitato di un soffio lungo i 21.5 km a Lido di Camaiore: un bilancio ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico : spettatore attraversa la strada - cadono Majka e Gatto : Comincia con un incidente l'edizione numero 54 della Tirreno-Adriatico. La Bora-Hansgrohe era la terza squadra a partire nella la cronosquadre di 21.5 km a Lido di Camaiore e aveva cominciato la prova ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico. Nibali : "Due crono importanti" : ... 21,5 km,, la 54esima edizione della Tirreno-Adriatico NamedSport, in programma dal 13 al 19 marzo e organizzata da RCS Sport / La Gazzetta dello Sport. Il primo team a partire sarà la AG2R La ...

Ciclismo – Tirreno-Adriatico - Tom Dumoulin : “ho recuperato dalla caduta all’UAE Tour - voglio fare bene. Favoriti? Dico…” : Tom Dumoulin pronto per far bene alla Tirreno-Adriatico: il ciclista della Sunweb svela di essere pronto fisicamente e di voler iniziare al meglio la competizione già dalla cronosquadre iniziale Tutto pronto per l’inizio della 54ª edizione della Tirreno-Adriatico NamedSport, la prestigiosa corsa italiana in programma dal 13 al 19 marzo 2019. Uno dei protagonisti più attesi sarà senza dubbio Tom Dumoulin, ciclista del Team Sunweb che, ...