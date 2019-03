Ciclismo – Podio per Nicola Bagioli alla Ronde Van Drenthe | sorride la Nippo Vini Fantini

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2019 in DIRETTA : 3 marzo - l’Italia si gioca il podio nella madison maschile e con Confalonieri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta ed ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). Questa rassegna iridata si chiuderà con la lotta per le medaglie nella corsa a punti e nel keirin femminile, nella madison e nella velocità maschile. l’Italia proverà a migliorare l’attuale bottino di tre medaglie e chiudere in bellezza con un grande risultato, che potrebbe arrivare nella madison e nella ...

Mondiali di Ciclismo su pista - che peccato per Simone Consonni : l’azzurro sfiora il podio nell’omnium : Il ciclista italiano si ferma al quarto posto, distante solo quattro punti dal bronzo di Ethan Hayter. L’oro al neozelandese Campbell Stewart Cocente delusione per Simone Consonni, costretto ad accontentarsi del quarto posto nell’omnium ai Mondiali di ciclismo su pista di Pruszkow. L’italiano si ferma a soli quattro punti dal bronzo conquistato dal britannico Ethan Hayter, arrivato a 118 punti contro i 114 ...

Mondiali di Ciclismo su pista : Paternoster-Confalonieri fuori dal podio dell’americana : Mondiali di ciclismo su pista: Paternoster-Confalonieri non sono riuscite ad andare a medaglia in quel di Pruszkow Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri hanno chiuso al quinto posto dell’americana ai Mondiali di ciclismo su pista di Pruszkow. La coppia azzurra, bronzo l’anno scorso ad Apeldoorn, questa volta ha un po’ deluso le aspettative, restando fuori dal podio. L’Olanda ha guadagnato l’oro con ...

Mondiali Ciclismo su pista - Mondiali : Ganna d'oro. Paternoster e Plebani sul podio : Tris di Ganna Ganna , il favorito della sua prova, sfiora il record del mondo nelle qualificazioni, 4'07"456, il primato firmato dallo statunitense Ashton Lambie in Messico 2018 è lontano appena 2 ...

Mondiali di Ciclismo su pista – Lamon di legno in Polonia : l’azzurro ai piedi del podio nel km da fermo : Km da fermo: il riscatto di Francesco Lamon, che sfiora il podio migliorando il crono personale Già nelle prove di qualifica l’azzurro Francesco Lamon con un ottimo 1’00″550 si è preso la quarta posizione, il record italiano e l’accesso alla finale ad otto, dando conferma del suo spessore e anche del suo spunto veloce. La caduta subita nel quartetto nella giornata di apertura, è messa in archivio. Virtualmente Lamon è rimasto ...

Mondiali di Ciclismo su pista – Ganna stratosferico - Filippo nella storia : 3° titolo mondiale per l’azzurro - anche Plebani sul podio : Filippo Ganna nella storia: l’azzurro campione del mondo per la terza volta, splendido oro ai Mondiali di ciclismo su pista in Polonia Un Filippo Ganna stratosferico, questa sera ai Mondiali di ciclismo su pista in corso in Polonia: il corridore azzurro ha conquistato una spettacolare medaglia d’oro nella finale dell’inseguimento contro il tedesco Weinstein. Una finale senza storia, con Filippo Ganna che si è subito ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati della seconda giornata. Italia ancora fuori dal podio : seconda giornata per i Mondiali di Ciclismo su pista in quel di Pruszkow, in terra polacca: andiamo a scoprire tutti i risultati, con l’Italia che ancora una volta resta ai piedi del podio e l’Australia che si esalta. Inseguimento a squadre maschile Australia davvero pazzesca: il quartetto oceanico trova un clamoroso record del mondo in finale, con 3:48.012, trascinato da un eccezionale Kelland O’Brien. Gran Bretagna che deve ...

Ciclismo – Sorride la Nippo Vini Fantini Faizanè : doppio podio per Giovanni Lonardi al Tour of Antalya : Sorride la Nippo Vini Fantini Faizanè al Tour of Antalya: doppio podio per Giovanni Lonardi, secondo di tappa e in classifica generale Secondo posto di Giovanni Lonardi nell’ultima tappa del Tour of Antalya, un secondo posto che vale un doppio podio, quello di tappa ma anche la conferma del podio nella classifica generale finale che lo vede chiudere secondo a soli 3 secondi dal vincitore Szymon Rekita. Il giovane neo-professionista ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : Martina Fidanza trionfa ancora nello scratch! Letizia Paternoster sfiora il podio nell’omnium : Martina Fidanza conquista la seconda vittoria consecutiva nello scratch nella Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. La 19enne bergamasca ha dimostrato ulteriormente il suo grandissimo talento e dopo essersi imposta a Cambridge la scorsa settimana, centra ora uno spettacolare bis ad Hong Kong. Una prova che è stata caratterizzata dal tentativo in solitaria della francese Coralie Demay, che è stata però ripresa dal gruppo a due giri dalla fine. La ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : torna Filippo Ganna! Tante opportunità di podio per l’ultima tappa prima dei Mondiali : Non è più tempo di sperimentazioni per la Nazionale italiana di Ciclismo su pista. Ad un mese dai Campionati Mondiali, in programma dal 27 febbraio al 3 marzo a Pruszkow (Polonia), la formazione azzurra diretta da Dino Salvoldi e Marco Villa si appresta ad affrontare la sesta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Ad Hong Kong (Cina) saranno numerose le opportunità di podio per la squadra italiana, che cercherà di sfruttare ...