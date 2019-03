Ciclismo | Bernal vince la Parigi-Nizza

Ciclismo - Gianni Savio : “Prendo i colombiani perché scalatori italiani non ce ne sono. Uno come Bernal nasce ogni 20 anni” : ESCLUSIVA OA SPORT – Gianni Savio può esser considerato come l’uomo del Ciclismo capace di vedere nel futuro. E non ci sembra di esagerare. Perchè lo storico team manager e direttore sportivo dell’Androni Giocattoli-Sidermec è una rarità da cui prendere esempio per gli anni che verranno, soprattutto per coloro che un giorno scriveranno la nuova storia del mondo delle due ruote. Savio ha lanciato ai vertici del Ciclismo ...

Ciclismo - parla Pinarello : “Geraint Thomas sarà al via del Giro d’Italia. Con lui nella Sky anche Moscon e Bernal” : Una notizia a sorpresa, che va a smentire quella arrivata qualche settimana fa dalla BBC: ieri Fausto Pinarello, Ceo dello storico marchio che fornisce le biciclette al Team Sky, in occasione di CosmoBikeShow, si è espresso sulla prossima edizione del Giro d’Italia, che scatterà da Bologna l’11 maggio con una breve cronometro verso il San Luca. Pinarello ha praticamente annunciato i capitani per lo squadrone britannico in vista della ...

Ciclismo - Froome non si nasconde : “difficile decidere di non partecipare al Giro - ma Bernal è pronto per vincerlo” : Il corridore del Team Sky non parteciperà al Giro d’Italia, ma ha già individuato un compagno di squadra che potrebbe vincerlo Chris Froome non difenderà la maglia rosa conquistata nell’ultimo Giro d’Italia, il britannico parteciperà al Tour de France lasciando al compagno di squadra Bernal la possibilità di competere per la vittoria in Italia. AFP/LaPresse L’obiettivo del ‘Keniano bianco’ è quello di ...

Ciclismo : Tours Alps - sfida Nibali-Bernal : ROMA, 29 GEN - E' partita la caccia al successore di Pinot sul trono del Tour of the Alps di Ciclismo. La gara a tappe, che rappresenta l'ideale trampolino di lancio per il Giro d'Italia, si disputerà ...