Chicco è tornato a casa | la storia del cane restituito dal ladro di auto

(Di domenica 17 marzo 2019) «Scusami per quello che ti ho fatto, non avevo visto il, te l’ho fatto recuperare». Questo diceva il biglietto scritto daldell’, ma del volpino portato via insieme alla macchina non c’era traccia. Sembrava unasenza lieto fine quella diper cui si erano mobilitati i social. Invece il cagnolino è stato ritrovato.L’animale era su una vecchia Fiat Panda che era stata rubata nelle campagne di Bitonto, nel barese, l’8 marzo. Immediato l’appello sui social della figlia del proprietario, Felice, un uomo di 74 anni che da 11 aveva accanto il fedele volpino.Poche ore dopo il furto l’era stata ritrovata, ma delnessuna traccia. Sul parabrezza c’era il messaggio. «Scusami per quello che ti ho fatto. Non avevo visto ilte l’ho fatto recuperare: macchina e. Te lo lascio lento (libero ndr) perché che non si faceva mettere il ...

