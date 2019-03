Cena per la Ghirotti | in tavola pure il derby ' Ma qui siamo tutti nella stessa squadra'

I RetrosCena di Blogo : Per Reazione a catena dieci conduttori possono bastare? E voi chi vorreste ? : Ho visto un uomo che moriva per amore Ne ho visto un altro che più lacrime non ha Nessun coltello mai Ti può ferir di più Di un grande amore che ti stringe il cuorCosi diceva il pezzo di Battisti-Mogol cantato dallo stesso Lucio Battisti "dieci ragazze". E sembra proprio che si parta dal numero 10 per arrivare alla scelta del prossimo conduttore di Reazione a catena, in onda da fine maggio a metà settembre sulla Rete 1 della Rai. Nei ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : superpole. Alvaro Bautista domina la sCena - Jonathan Rea deve inseguire : Nessuna sorpresa nella superpole del GP di Thailandia 2019, seconda prova del Mondiale Superbike. Lo spagnolo Alvaro Bautista, trionfatore nel primo round di Phillip Island (Australia), ha messo il proprio marchio anche sul tracciato asiatico ottenendo il miglior tempo di 1’31″912 in sella alla Ducati Panigale V4 R. L’iberico è stato l’unico ad infrangere il muro dell’1’32” e si candida al ruolo di ...

Teatime Takedown è la nuova campagna promossa da un supermarket inglese - volta a convincere i ragazzi con dipendenza da videogiochi a Cenare a tavola con i genitori : La catena di discount inglese Aldi ha dato il via ad una nuova campagna per salvare i giovani dai videogiochi online. Per capire meglio di cosa si tratta, tenete conto che parliamo di una sorta di rinascita dell'iniziativa Bully Hunters, che non ha riscontrato molto successo.Come riporta Dexerto, il genitore interessato dovrà iscrivere il figlio "problematico" al programma Teatime Takedown, in seguito bisognerà attendere che subisca una cocente ...

BMW sceglie lo sCenario mozzafiato di Capo Spartivento per presentare la nuova F850 GS Adventure [GALLERY] : Più affilata, design “Adventure” ancora più muscoloso, ergonomia ottimizzata e idoneità alle lunghe distanze incrementata, è questa la ricetta vincente di BMW dedicata alla F850 GS Per più di dieci anni, i modelli GS della serie F hanno definito la gamma premium nel segmento delle moto da viaggio ed enduro di media cilindrata. I suoi eccezionali punti di forza sono l’assoluta familiarità con le lunghe distanze, la guida dinamica e le ...

Ennesimo addio ad un personaggio storico di NCIS 16? Un veterano verso l’uscita di sCena : Nemmeno il tempo di abituarsi a non vedere più in video Pauley Perrette e la sua Abby Sciuto, che potrebbe arrivare l'Ennesimo addio ad un personaggio storico di NCIS 16. Ad indurre a pensare ad una nuova uscita di scena è stato l'episodio "Bears and Cubs" in onda il 12 marzo negli Stati Uniti e l'indiziato di essere in procinto di lasciare è David McCallum. Il personaggio di Ducky, che ha fatto parte della serie sin dal suo inizio, ...

Avellino - vince 2 milioni di euro : ha un mancamento - poi offre la Cena a 400 persone : Quando si è accorto di essere stato baciato dalla fortuna si è quasi sentito male e ha avuto un mancamento. Dopo essersi ripreso, per festeggiare ha deciso di offrire una cena abbondante a ben 400 persone tra amici e parenti. La vicenda si è verificata nella cittadina di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove un uomo, dopo aver acquistato un "Gratta e Vinci" della serie"Miliardario Mega", si è aggiudicato un premio da 2 milioni di ...

Bozza di smartphone pieghevole Google in un brevetto (foto) - tanti sCenari aperti : Ci sarà anche uno smartphone pieghevole Google? Sembrerebbe proprio di si. Un nuovo brevetto è stato registrato dal colosso di Mountain View e sebbene non possiamo sapere se e quando il progetto sarà attuato, sembra pure evidente che ci sia l'intenzione di studiare a fondo la tecnologia e dunque proporre un proprio esemplare. D'altronde i dispositivi con display flessibile dovrebbero essere il futuro e la loro prima generazione caratterizzata ...

Perché Margiela porta in sCena per la prima volta il «genderless» : Ai tempi in cui i filosofi erano come le nostre odierne rockstar, tutti indossavano toghe, tuniche e larghe vestaglie. La rivoluzione industriale ha cambiato definitivamente i costumi anche in fatto di stile e i completi sono diventati la norma. Sebbene nessuno si presenti in ufficio con un coordinato di flanella grigia, la tipica divisa da lavoro composta da pantaloni, camicia e giacca resta nelle sue varianti casual l’abito più ...

Celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci - Salvini : “Non ho mai visto ‘L’ultima Cena'” : “A Milano ho aiutato e accompagnato tanti a farlo, ma io non ho mai visto ‘L’ultima cena’ di Leonardo da Vinci: sarà un’occasione per recuperare e di crescita anche per me“. A ‘confessarlo’ il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, alla conferenza stampa di presentazione delle Celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. “Annuncio che stiamo lavorando con ...

Brexit - May pronta per voto sullo sCenario "No Deal". Sterlina resta molto volatile : La Gran Bretagna si prepara ad una nuova votazione sula Brexit quest'oggi , mercoledì 13 marzo 2019, dopo lo schiaffo alla Premier Theresa May assestato dal Parlamento inglese . Con ben 391 voti ...

Opera low-cost con gli under 35 - a Milano torna in sCena VoceAllOpera. E Rigoletto diventa un travestito che organizza festini) : Far conoscere la lirica al maggior numero di persone, con un occhio alle nuove generazioni e grazie alle nuove generazioni. L’associazione VoceAllOpera torna in scena con la sua Opera low-cost e under 35, sempre innovativa negli allestimenti, meritocratica nella selezione dei giovani artisti e attenta al sociale, alle periferie e al riciclo. Il 15 e il 17 marzo darà vita al Rigoletto di Giuseppe Verdi allo SpazioTeatro89 di Milano. La ...

Brexit news : conseguenze per l’Italia e sCenari possibili. “Stallo in corso” : Brexit news: conseguenze per l’Italia e scenari possibili. “Stallo in corso” Il 29 marzo, data in cui dovrebbe essere ufficializzato il divorzio del Regno Unito dall’Ue, si avvicina. Theresa May tenterà ancora di far approvare il suo piano di Soft Brexit, finora rifiutato dal parlamento britannico. D’altra parte, lo scenario diventa sempre più improbabile visto lo stallo nelle trattative tra Londra e Bruxelles. Prioritario per il primo ...

Per la Stagione di prosa “Turi Ferro” - Carlo Buccirosso e il suo “Colpo di sCena” : Carlo Buccirosso sarà il protagonista di un nuovo, divertente appuntamento al Teatro ABC di Catania. La sua ultima commedia, “Colpo