C' è posta per te | Maria De Filippi senza precedenti | Se la tira troppo

C'è posta per te - la clamorosa chiusura dell'ultima puntata : 'Un duro attacco a Salvini'? : ... perché ecco apparire in sovrimpressione, nella foto , una citazione di Papa Francesco : 'Non abbiate paura di costruire ponti tra le persone in un mondo in cui si alzano ancora tanti muri per paura ...

C'è posta per te - ascolti record ieri grazie al regalo a papà Pino : Roberts incanta tutti : Una stagione da record quella appena conclusa per C'è posta per te che, anche nell'ultima puntata di ieri 16 marzo, ha sbaragliato la concorrenza, confermandosi il programma leader degli ascolti del sabato sera. La puntata di ieri ha visto come ospite d'eccezione la star di Hollywood Julia Roberts, la quale è intervenuta in studio per fare una sorpresa a Pino, un papà a cui i figli hanno voluto fare un regalo. Grande emozione per la storia ...

Ascolti TV 16 marzo 2019 - C’è posta per te chiude in bellezza : share da record : Ascolti TV sabato 16 marzo, Maria De Filippi chiude in bellezza con C’è posta per te: share da record per l’ultima puntata record di Ascolti ieri sera per C’è posta per te su Canale 5. Il programma di Maria De Filippi, con l’ultima puntata della stagione, ha tenuto attaccati allo schermo più di 5 milioni […] L'articolo Ascolti TV 16 marzo 2019, C’è posta per te chiude in bellezza: share da record proviene da ...

Julia Roberts si commuove a C'è posta per Te per il regalo a papà Pino : ...

Julia Roberts - tra sorrisi e lacrime a «C’è posta per Te» : Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Trucco leggero abbinato a un outfit castigato. Tutto concorre a catalizzare l’attenzione sul celebre sorriso di Julia Roberts. E’ con la super attrice ...

"C'è posta per te tra" sorrisi e lacrime : anche Julia Roberts si commuove : L'attrice, super ospite del programma, è apparsa molto toccata dalla vicenda di papà Pino, che ha cresciuto i figli dopo la...

C'è posta per te - Michele mette in dubbio la malattia della madre Tonia e chiude la busta : Ieri, 16 marzo, è andata in onda l'ultima puntata di C'è posta per te, il people show di maria De Filippi campione di ascolti anche in questa ventiduesima stagione. Grande clamore ha suscito la storia di Tonia, una madre che ha chiesto aiuto alla trasmissione per ricucire il rapporto con il figlio Michele con cui non parla da due anni. Il ragazzo, intervenuto in studio con la fidanzata Deborah, ha spiegato di essersi sentito abbandonato, ...

Ascolti TV | Sabato 16 marzo 2019. C’è posta per Te vince con il 29.5%. Chi m’ha visto 15.9% : Maria De Filippi Su Rai1 Chi m’ha visto ha conquistato 3.346.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 C’è Posta per te ha raccolto davanti al video 5.449.000 spettatori pari al 29.5% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.129.000 spettatori pari al 4.9% di share e SWAT 1.001.000 (4.8%). Su Italia 1 Minions ha intrattenuto 1.131.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha raccolto davanti ...

C'è posta per te - la clamorosa chiusura dell'ultima puntata : "Un duro attacco a Salvini"? : Una chiusura piuttosto clamorosa, quella dell'ultima puntata di C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Dopo i ringraziamenti della conduttrice al suo team, ecco una clip in cui vengono riassunte alcune delle vicende più toccanti di questa stagione del programma. Ma è in part

C'è posta per te - sconcerto dalla De Filippi : come si riduce Julia Roberts a tempo record : Nell'ultima puntata di C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi campionissimo di ascolti e mattatore del sabato sera su Canale 5, il ritorno di Julia Roberts in veste di super-ospite. La star di Hollywood di nuovo dalla De Filippi dopo dieci anni. E appena entrata in studio si è commossa p

C'è posta per te - il sorriso del vedovo Pino? Dopo il dramma - la sorpresa dalla De Filippi : Barbara D'Urso... : All'ultima puntata di C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi in onda il sabato sera su Canale 5, ha fatto "irruzione" Barbara D'Urso, la quale non ha mai nascosto la sua passione per il format della collega. Dunque, su Twitter ecco piovere il "tifo" di Carmelita per Pino, vedovo e padre

Buoni fruttiferi postali : interessi maturati - 2 sconfitte per Poste Italiane : Buoni fruttiferi postali: interessi maturati, 2 sconfitte per Poste Italiane interessi Buoni fruttiferi postali, le sentenze La questione non è nuova: riguarda il valore riconosciuto da Poste Italiane ai Buoni fruttiferi postali emessi nei decenni scorsi. A dare luogo a cause che si ripetono da tempo è la interpretazione del Decreto ministeriale del 13 giugno 1986. Sostanzialmente – per ricapitolare la questione – Poste ritiene ...

C'è posta per Te chiude con un appello : "Abbattete i muri..." : Maria De Filippi chiude la stagione 22 di C'è Posta Per Te, al suo 19esimo anno di trasmissione, invitando tutta la squadra che "quotidianamente lavora a questo programma" e ringraziando il pubblico "per seguire questo programma con tanta passione ... cerchiamo sempre di portarvi qualcosa che vi possa piacere".prosegui la letturaC'è Posta per Te chiude con un appello: "Abbattete i muri..." pubblicato su TVBlog.it 17 marzo 2019 00:59.

Maria De Filippi chiude C’è posta per Te e fa un annuncio importante : Maria De Filippi fa un annuncio alla fine della puntata di C’è Posta per Te Anche questa stagione di C’è Posta Per Te è giunta al termine, che in termini di ascolti ha confermato il grande successo. Prima di salutare il numeroso pubblico del people show, dando l’appuntamento al prossimo anno, Maria De Filippi ha annunciato che la famiglia di C’è Posta Per Te si allargherà: “Quest’anno avrà due bambini, questa ...