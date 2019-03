Casting per ' Uomini e donne' condotto da Maria De Filippi e per ' Dallo stornello al rap'

Blastingnews

(Di domenica 17 marzo 2019)in corso perdaDesu Canale 5, e per la nuova edizione, presentata nel corso dell'ultimo Festival di Sanremo, della manifestazione musicale dal titoloal rap, dedicata alla canzone romana.Per il noto programma televisivo dal titolo, in onda su Canale 5 edaDe, sono in corso le selezioni. Per quanto concerne il trono over, dai 40 anni in su, i prossimisi terranno il 21 marzo a Catania, presso il 'Principe Hotel Catania' (Via Alessi, 24), dalle 9 alle ore 17, e il 28 marzo a Bari, presso il 'Palace Hotel Bari' (Via Francesco Lombardi, 13), con lo stesso orario. Gli interessati devono far riferimento al sito web di Witty Tv per reperire ulteriori indicazioni e dettagli, eventualmente iscrivendosi previamente compilando l'apposito form online, ma possono anche ...

GrandeFratello : The best of... casting di #GF16 ?? E siamo solo all'inizio ?? Vi ricordiamo che i casting sono ancora aperti ?? Per t… - cmt8news : #Mancini per le qualificazioni ad #Euro2020 lascia a casa Balotelli e Belotti e porta con se Quagliarella Immoblie… - joepie1976 : @stefaniami Ma come l'anno fatto il casting per sceglierla? A me incute terrore!! ???? -