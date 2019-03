Cast e personaggi di The Royals 4 in Italia su Rai4 dal 18 marzo | il regno del redivivo

optimaitalia

(Di domenica 17 marzo 2019)La prima visione di The4 inarriva anche in chiaro con la programmazione su, al via con un episodio al giorno da lunedì 18dalle ore 10.00 del mattino.La stagione, l'ultima per la serie ideata da Mark Schwahn (il creatore di One Tree Hill), era già stata trasmessa quasi in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti in anteprima esclusiva su TimVision, a meno di 24 ore dalla trasmissione negli USA sul canale E!.Ora l'epilogo della saga della fittizia famiglia reale inglese, liberamente ispirata al romanzo Falling for Hamlet di Michelle Ray, arriva anche in prima visione in chiaro sul canale 21 del digitale terrestre.Nella quarta stagione sono confermati i volti principali della serie, Elizabeth Hurley, William Moseley e Alexandra Park, rispettivamente nei panni della regina Helena Henstridge e dei suoi figli, i principi gemelli Liam ed ...

