Casa Bianca | Tarrant come pelosi e Cortez

Alla Casa Bianca paragonano Tarrant alle dem Pelosi e Ocasio-Cortez. Critiche a Trump : ... Mancini, Il presidente americano si è infatti limitato a condannare 'l'orribile massacro' ma quando gli è stato chiesto se vede un aumento dei movimenti di suprematisti bianchi nel mondo ha ...

Casa Bianca - duro attacco dopo la strage : "Trump non è un suprematista bianco - Tarrant va accostato a Pelosi e a Ocasio-Cortez" : Il capo dello staff della Casa Bianca, Mick Mulvaney, parte all'attacco dopo le critiche piovute su Donald Trump per la condanna "troppo generica" dell'attentato alle moschee in Nuova Zelanda ad opera di Brenton Tarrant

Via della Seta - la Casa Bianca ad Affari 'Danneggerà la reputazione dell'Italia' : Durissime critiche arrivano dall'Amministrazione Usa di Donald Trump al governo italiano che si prepara a sottoscrivere il memorandum of understanding con la Cina nell'ambito della Belt and Road Initiative. Garrett Marquis, portavoce del National Security Council... Segui su Affaritaliani.it

Beto O’Rourke - ecco il candidato alla Casa Bianca che al liceo faceva l’hacker sovversivo : Ora che è ufficialmente un candidato alla Casa Bianca, Beto O’Rourke deve per forza difendersi dalle rivelazioni imbarazzanti riguardo al suo passato di ragazzo sovversivo. Durante il liceo, infatti, faceva parte di un gruppo di hacker che si era dato il nome ‘Cult of the Dead Cow‘. “Non è una cosa di cui sono orgoglioso oggi“, ha detto il 46enne democratico parlando della sua partecipazione, quando era teen ager, ...

Stop alle informazioni sensibili - così la Casa Bianca vuole isolare l'Italia : Forse pensano che l'Italia abbia l'economia più debole e il sistema politico più manipolabile all'interno del G7. A questo punto l'Italia può dimostrare che tutto ciò non è vero. In realtà tra i ...

Usa-Cina - Casa Bianca : Data per vertice Trump-Xi ancora non è fissata - : Il portavoce ha aggiunto che i funzionari statunitensi e cinesi continuano ad impegnarsi in negoziati commerciali. Non è stata fissata alcuna Data per un vertice tra il presidente degli Stati Uniti ...

Usa-Corea Nord - Casa Bianca : In futuro nuovo vertice tra Trump e Kim - : Il secondo incontro si è concluso senza alcun accordo firmato nella capitale vietnamita la scorsa settimana. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader Nordcoreano Kim Jong Un si ...

Nervosismo alla Casa Bianca per possibile preparazione test missilistico nordcoreano - : Secondo il consigliere della Casa Bianca alla sicurezza nazionale John Bolton, "Donald Trump ha dichiarato chiaramente che non avrebbe ripetuto gli errori delle precedenti amministrazioni". L'...

Casa Bianca - avviso all’Italia sulla Cina : “A rischio il vostro ruolo nella Nato” : «Siamo molto preoccupati che quando il presidente cinese Xi visiterà Roma, l’Italia firmi la Belt and Road Initiative». ...

Casa Bianca - si dimette responsabile comunicazione : Colpo di scena alla Casa Bianca, con le dimissioni a sorpresa del responsabile della comunicazione Bill Shine. L'annuncio subito dopo che il presidente Donald Trump aveva lasciato Washington per recarsi in Alabama in visita alle zone colpite dal tornado.

