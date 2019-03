scuolainforma

(Di domenica 17 marzo 2019) Nell’ambito dei Campionati italiani diche si svolgeranno presso l’istitutodidal 22 al 30 Marzo, l’Associazione Italiana Insegnanti dellaed SOS(sezioni di Toscana e Liguria) in collaborazione con il medesimo istituto scolastico di, hanno organizzato il suddettodi aggiornamento: ‘Insegnareoggi: come costruire competenze tra carte, libri e nuove tecnologie’.di: Informazioni su ‘Insegnareoggi’Ildisi svolgerà venerdì 22 Marzo dalle 15:30 alle 18:30, presso la Biblioteca dell’I.I.S. “D.” (viale xx settembre 116). Ci teniamo a precisare come ilsia aperto a tutti i docenti di ogni genere e grado di scuola.Ilvedrà la partecipazione di docenti provenienti dalle Università di Pisa, ...

scuolainforma : Carrara, nuovo corso di Geografia all’istituto Zaccagna - plgiannetti : RT @ArciValdiMagra: Attivo il nuovo sportello #migranti e #antidiscriminazioni a #Carrara, con il sostegno del @MinLavoro e della @regionet… - voceapuana : Attualita #massa #carrara - Ecco il nuovo 'volto' telematico della Provincia di Massa-Carrara -