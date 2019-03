Calciomercato | l’affascinante scambio Icardi-Dybala continua ad “aleggiare” su Inter e

sportfair

(Di domenica 17 marzo 2019) Pauloe Mauropotrebbero scambiarsi le divise al termine della stagione, plusvalenze in vista per i due club? In casala situazione legata a Maurosembra essere ancora lontana da una risoluzione. Il calciatore è ancora fermo ai box e sarà a casa sul divano anche questa sera mentre i compagni tenteranno di portare a casa il derby della Madonnina. Nel frattempo però in ambitoad aleggiare la voce relativa ad un clamoroso, quello trae Paulo. Questa mattina La Repubblica rilancia tal ipotesi, parlando di un nuovo contatto tra Ausilio Paratici per discutere di tale ipotesi. Entrambi i club otterrebbero una grande plusvalenza dall’affare, dunque la trattativa è forse meno folle del previsto. I nerazzurri si libererebbero di quello che sembra ormai essere un peso, andando ad acquistare un grande calciatore. ...

