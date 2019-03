motorinolimits

(Di domenica 17 marzo 2019) Motivazione o look da boscaiolo? Non si sa, quello che è certo è che Valtteriha dominato il GP d’Australia, conquistando la quarta vittoria in carriera e anche il punto extra del giro più veloce, il tutto dopo un 2018 opaco e che non l’avava mai visto salire sul gradino più alto del podio. … L'articolo, poi4° e 5° MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Bottas scatenato, poi Hamilton e Verstappen. Ferrari 4° e 5° - MotoriNoLimits : Bottas scatenato, poi Hamilton e Verstappen. Ferrari 4° e 5° - paolochiariello : #Mercedes davanti alla #Ferrari. Vince Bottassi, delude #Vettel -