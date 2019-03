Bologna | Mihajlovic | Siamo cresciuti tanto E ora meritiamo la salvezza

Torino-Bologna - Mihajlovic : “Non facile passare in svantaggio e rimontare” : TORINO BOLOGNA 2-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato della vittoria contro il Torino: “Abbiamo preparato bene la partita. I ragazzi hanno sofferto nel secondo tempo come giusto che sia, però abbiamo rischiato poco o niente. Abbiamo fatto 3 gol contro una delle migliori […] L'articolo Torino-Bologna, Mihajlovic: “Non facile passare in svantaggio e ...

Mihajlovic consuma la vendetta dell'ex - il Bologna ridimensiona il Toro : Cronaca . Complice la serata già di stampo primaverile e la politica pro festa del papà, l'Olimpico presenta ancora una volta un bel colpo d'occhio. All'annuncio delle formazioni applausi e fischi ...

Torino Bologna 2-3 : Mihajlovic vince in rimonta. Emiliani salvi dalla retrocessione : Nella partita del sabato sera della 28esima giornata di Serie A tris del Bologna che esce momentaneamente dalla zona retrocessione. All'autorete di Pulgar del 6' risponde immediatamente la squadra dell'ex Mihajlovic, che ribalta in sei minuti prima con Poli e poi proprio con Pulgar su rigore. Nella

Torino-Bologna - Mihajlovic : “partita preparata bene” : Successo in trasferta per il Bologna nella gara di campionato contro il Torino, ecco le dichiarazioni di Mihajlovic ai microfoni di DAZN: “l’abbiamo preparata bene, abbiamo rischiato poco o niente, abbiamo fatto tre gol contro un grande squadra, giochiamo sempre per vincere, non era sicuramente facile, siamo stati bene nel finale a gestire il match, loro sono un squadra fisica che ti fa giocare male, abbiamo fatto una grande ...

Rimonta show del Bologna - Mihajlovic esce dalla zona retrocessione : il Torino a testa bassa - brusca frenata nella corsa per l’Europa : Mihajlovic porta il Bologna fuori dalla zona retrocessione, il Torino di Mazzarri non riesce ad agganciare la Roma al quinto posto: grande sfida all’Olimpico L’anticipo del sabato sera della 28ª giornata di Serie A ha regalato un’importantissima sfida, quella tra Torino e Bologna. Da una parte, la squadra di Mazzarri è scesa in campo con in testa solo un pensiero: l’obiettivo Europa. Mentre il team guidato da ...

Il Bologna si è trasformato - la cura Mihajlovic continua a portare frutti : colpo grosso sul campo del Torino [FOTO] : 1/28 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Torino-Bologna 2-3 - le pagelle di CalcioWeb : l’attacco di Mihajlovic è devastante [FOTO] : 1/28 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Torino-Bologna 0-0 La Diretta Mazzarri e Mihajlovic tra Europa e salvezza : Match delicato tra Torino e Bologna tra le ambizioni dei granata che vedono l'Europa e la necessità degli emiliani di fare punti in chiave salvezza SEGUI LA Diretta LE FORMAZIONI: TORINO: Sirigu; Izzo,...

Torino-Bologna - dalle 20.30 La Diretta Mazzarri e Mihajlovic tra Europa e salvezza : Match delicato tra Torino e Bologna tra le ambizioni dei granata che vedono l'Europa e la necessità degli emiliani di fare punti in chiave salvezza LE FORMAZIONI: TORINO: BOLOGNA:

Serie A Torino - Mazzarri : «Bologna temibilissimo - con Mihajlovic giocano spregiudicati» : Chiusura su Lyanco ed Edera , domani avversari: "Si spera che facciano bene a Bologna e crescano per poi tornare con noi.: SEGUI LIVE Torino-BOLOGNA Tutto sul Torino Classifica Serie A La cronaca

Serie A : tra il Toro e il sogno Europa sabato torna l'ex Mihajlovic con il Bologna : Continua la marcia del Torino verso l'Europa League. La squadra granata, allenata dal tecnico livornese, Walter Mazzarri è infatti reduce da sette risultati utili consecutivi con nove punti nelle ultime tre partite con un solo gol subito. Il Torino attualmente sesto in classifica con 44 punti, permette ai tifosi granata di continuare a sognare, nella speranza che il club granata possa finalmente ottenere il traguardo prefissato negli ultimi ...

Torino - Cairo : 'Col Bologna dobbiamo proseguire su questa strada'. E su Mihajlovic... : Il presidente del Torino Urbano Cairo , a La Gazzetta dello Sport , ha parlato del momento della sua squadra: ' Atalanta , molto bene i successi con il Chievo e quello di ieri a Frosinone . Ma ciò che conta di più è dare continuità: mi aspetto dalla squadra la ...

Bologna - Mihajlovic : "Grande spirito. Salvezza? Ci crediamo da sempre" : Sinisa Mihajlovic si gode il successo contro il Cagliari, ottenuto nel lunch match del Dall'Ara : il suo Bologna ha steso i sardi grazie a un netto 2-0 firmato da Pulgar e Soriano, riaprendo la lotta ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Col Cagliari ci giochiamo tanto» : Bologna - " La testa conta più delle gambe. Dobbiamo imparare a resistere agli urti, vanno affrontati meglio i momenti di difficoltà, in cui spesso prendiamo gol " . Il tecnico del Bologna , Sinisa ...