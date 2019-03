Binotto | nostro potenziale è superiore

Mattia Binotto - F1 GP Australia 2019 : “La Mercedes resta il riferimento. A Melbourne capiremo il nostro livello” : E’ andata in scena la canonica conferenza stampa dei Team Principal nella prima giornata del weekend iridato di F1 a Melbourne (Australia). Un day-1 nel quale la Mercedes si è mostrata particolarmente performante e nello stesso tempo la Ferrari non è parsa altrettanto convincente nelle PL2 e forse anche desiderosa di non mettere in mostra tutte le sue carte. Sono ancora palpabili lo sconforto e la tristezza per la notizia della scomparsa ...