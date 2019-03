Biathlon | tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali di biathlon 2 ori in un giorno

Biathlon - tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali : Lisa Vittozzi ci porta a quota 24 : Lisa Vittozzi ha regalato all’Italia la 24^ medaglia della storia ai Mondiali di Biathlon, la sappadina si è messa al collo un fantastico argento nell’individuale di Oestersund e ha così rimpinguato il nostro bottino a pochi giorni dal bronzo firmato dalla staffetta mista. Di seguito tutti i podi e le medaglie vinte dall’Italia nella rassegna iridata. medaglie DELL’ITALIA AI Mondiali DI Biathlon: 1979 Ruhpolding ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri ai Mondiali dopo 5 gare. Tutte le statistiche. Thomas Bormolini di gran lunga il migliore : I Mondiali di Biathlon dopo il bronzo della staffetta mista non hanno riservato altre gioie all’Italia, con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che hanno visto avvicinarsi le avversarie in graduatoria di Coppa del Mondo. Per l’Italia cresce il numero degli errori al poligono rispetto alla media stagionale. Ecco tutti i dati degli azzurri al poligono dopo 5 delle 12 gare iridate. LE percentuali TOTALI AI Mondiali STATISTICHE AL ...

Biathlon - Mondiali 2019 : tutte le italiane in gara oggi (venerdì 8 febbraio). Programma - orario e tv : Da oggi, venerdì 8 marzo, alle ore 16.15, con la 7.5 km sprint femminile iniziano le gare individuali ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara oggi per l’Italia quattro atlete: Dorothea Wierer col 18, Nicole Gontier col 19, Lisa Vittozzi col 24 e Federica Sanfilippo col 75. Di seguito il Programma completo della sprint femminile dei Mondiali ...

Biathlon - tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali : il bronzo della staffetta mista ci porta a quota 23 : Oggi l’Italia ha conquistato la 23^ medaglia della sua storia ai Mondiali di Biathlon. La staffetta mista ha festeggiato una fantastica medaglia di bronzo chiudendo alle spalle di Norvegia e Germania: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch hanno rimpinguato il nostro forziere in cui figurano 6 ori, 4 argenti e 13 bronzi dal 1979 a oggi. Di seguito tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali di ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Soldier Hollow. Tutte le statistiche. Lisa Vittozzi sempre la migliore : dopo la tappa di Soldier Hollow la miglior tiratrice azzurra in Coppa del Mondo di Biathlon coincide con la leader della classifica generale Lisa Vittozzi, che anche negli Stati Uniti ha sparato con oltre il 90%. Dietro a lei Alexia Runggaldier, la quale però ha sparato molto meno. Scende al di sotto del 90% Dorothea Wierer, che paga un inseguimento molto falloso. Al maschile tutti attorno all’80% gli azzurri, con Lukas Hofer che si ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Canmore. Tutte le statistiche. Lisa Vittozzi oltre il 92% : Il 30/30 fatto registrare a Canmore porta Lisa Vittozzi oltre il 92% di precisione al poligono in stagione in Coppa del Mondo di Biathlon: l’azzurra è la migliore tra le italiane, mentre scende poco al di sotto del 90% Dorothea Wierer. Resta appena sopra tale soglia Alexia Runggaldier, la quale però ha sparato poco più della metà delle volte rispetto alle compagne di squadra. Tra gli uomini invece le percentuali sono più basse e gli ...

LIVE Biathlon - Individuale 12 - 5 km femminile Canmore 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi terza - guadagna su tutte per la classifica! Wierer fallosa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km short individual femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma a Canmore: oggi, giovedì 7, alle ore 22.55 italiane andrà in scena la prima competizione in questo format nella storia del circuito maggiore, con 12.5 km sugli sci e 45″ di penalità per errore. In gara per l’Italia Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier ed Alexia ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : niente sconti per le azzurre - tutte le big sono a Canmore nel gelo polare : Riposo prima dei Mondiali? No grazie. Si era parlato tanto durante la tappa di Anterselva delle possibili rinunce di alcune delle big della Coppa del Mondo alla trasferta americana. Rinuce che alla fine sono state limitatissime, circoscritte alla nazionale svedese e a poche altre atlete di secondo piano ma le più forti a Canmore ci saranno. Tutto sommato meglio così per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi che dunque non avranno particolari svantaggi ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Anterselva. Tutte le statistiche. Lisa Vittozzi davanti a Dorothea Wierer - risale Thomas Bormolini : Sono ai primi due posti nella classifica generale della Coppa del Mondo di Biathlon, ma sono anche tra le migliori per le statistiche al poligono: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono le migliori al tiro tra le biatlete che hanno sparato oltre 165 colpi (le azzurre, staffette comprese, sono rispettivamente a 272 e 273 tentativi). Tra gli uomini gran bella tappa ad Anterselva per Thomas Bormolini, che ora sfiora l’83% di precisione al ...

Biathlon - Mass Start Anterselva 2019 : Dorothea Wierer - quinto posto pesante! Guadagna su tutte in classifica generale! 11ma Vittozzi : Va alla tedesca Laura Dahlmeier la 12.5 km Mass Start femminile valida per la Coppa del Mondo di Biathlon appena conclusa ad Anterselva, ma l’esito della gara sorride, in ottica classifica generale, alla nostra Dorothea Wierer, che Guadagna su tutte le principali antagoniste. Chiude 11ma Lisa Vittozzi, che proprio nel finale viene scavalcata dalla norvegese Marte Olsbu Roeiseland, mentre pagano dazio le slovacche Paulina Fialkova, 16ma, e ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Ruhpolding. Tutte le statistiche. Dati molto simili per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi : Sono molto vicine in classifica di Coppa del Mondo di Biathlon: vanno come un treno sugli sci e sono dei cecchini al poligono. Stiamo parlando di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, prima e seconda in classifica generale e nei primissimi posti anche per le percentuali al tiro. La lotta tra le due viene vinta per un soffio da Vittozzi, ma entrambe sono oltre il 90%. In casa Italia però la migliore è Alexia Runggaldier, che beffa di un’inezia ...