Biathlon | storico oro di Dorothea Wierer nella mass start | ' Dedico la vittoria alle mie

Biathlon - storico oro di Dorothea Wierer nel mass star : “Dedico la vittoria alle mie compagne” : Non succedeva dal 1997. L’azzurra Dorothea Wierer conquista la prima medaglia iridata femminile nel Biathlon mass star per l’Italia. L’atleta ha compiuto un autentico capolavoro nella gara che chiude la rassegna iridata di Oestersund, la mass start: arrivava da un’indisposizione che l’aveva costretta a rinunciare alla staffetta femminile, si presenta alla grande al via, trovando tre volte lo zero nei primi tre poligoni e arrivando al ...