Biathlon | Mondiali 2019 | il medagliere Sempre in testa la Norvegia | Italia terza con

LIVE Biathlon - Mass Start femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer CAMPIONESSA DEL MONDO! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 17 marzo, alle ore 13.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della della 12.5 km Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon: oggi, domenica 17 marzo, la gara inizierà alle ore 13.15 e per ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Dorothea Wierer disputerà la mass start - duello con Lisa Vittozzi per la Coppa : Dorothea Wierer sarà regolarmente al via della mass start che oggi chiuderà i Mondiali 2019 di Biathlon. L’azzurra aveva dovuto rinunciare alla staffetta di ieri a causa di un malessere ma l’altoatesina stringerà i denti e gareggerà a Oestersund (Svezia) con l’obiettivo di ottenere un risultato importante: l’altoatesina è infatti in lotta per la Coppa del Mondo generale, occupa il secondo posto in classifica alle spalle ...

Biathlon - Mass start femminile Mondiali 2019 : programma - orari e tv. I pettorali di partenza : Domenica 17 marzo si disputerà la Mass start femminile dei Mondiali 2019 di Biathlon, a Oestersund (Svezia) si conclude la rassegna iridata con la partenza in linea. Lisa Vittozzi vuole chiudere in bellezza dopo l’argento conquistato nell’individuale, la sappadina è in testa alla classifica di Coppa del Mondo e la gara odierna è fondamentale nella corsa alla Sfera di Cristallo. Speriamo che Dorothea Wierer riesca a essere in gara ...

Biathlon - Mass start maschile Mondiali 2019 : programma - orari e tv. I pettorali di partenza : Domenica 17 marzo si disputerà la Mass start maschile dei Mondiali 2019 di Biathlon, a Oestersund (Svezia) si conclude la rassegna iridata con la partenza in linea. La gara si preannuncia particolarmente aperta e incerta, il norvegese Johannes Boe punta a vincere la medaglia d’oro ma lo scandinavo se la dovrà vedere con diversi rivali come il tedesco Peiffer, il russo Loginov, il francese Fillon Maillet, il fratello maggiore e ...

Biathlon - Mondiali 2019. Italia 15^ in staffetta - Lukas Hofer : “Sono fiducioso per la mass”. Windisch : “Si può andare a medaglia” : L’Italia ha concluso al quindicesimo posto la staffetta maschile dei Mondiali 2019 di Biathlon, il nostro quartetto è rimasto in auge per una frazione e mezza, poi qualche imprecisione di troppo e dei giri di penalità ci hanno tolto dalle posizioni che contano. Di seguito le dichiarazioni degli azzurri rilasciate ai microfoni della Fisi: Lukas Hofer: “Sul tiro sono riuscito a confermare quello che ho fatto nell’individuale e ...

Biathlon - Mondiali 2019 : la Norvegia vince la staffetta maschile - Fourcade in crisi. Italia 15^ : La Norvegia ha vinto la staffetta maschile ai Mondiali 2019 di Biathlon, gli scandinavi hanno dominato la prova e hanno così realizzato il bis a poche ore di distanza dal trionfo delle ragazze. I Vichinghi hanno confermato il pronostico della vigilia e si sono imposti con grandissima autorevolezza a Oestersund (Svezia), giganteggiando dal primo all’ultimo momento: Johannes Boe ha tagliato il traguardo sventolando la bandiera e ha poi ...

Biathlon - Mondiali 2019 : malore per Dorothea Wierer. I motivi per cui ha saltato la staffetta : Dorothea Wierer oggi non ha disputato la staffetta femminile ai Mondiali 2019 di Biathlon, l’azzurra era assente a causa di un malore come hanno riferito Dario Puppo e Massimiliano Ambesi durante la telecronaca della gara maschile su Eurosport. L’altoatesina, seconda nella classifica generale di Coppa del Mondo alle spalle di Lisa Vittozzi, ha accusato dei dolori dovuti a una congestione e si è sottoposta anche a delle punture. La ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 - Lisa Vittozzi : “Sono pronta per la mass start di domani” : L’Italia orfana di Dorothea Wierer ha chiuso al decimo posto la staffetta 4×6 km femminile valida per i Mondiali di Biathlon: al termine della prova iridata le quattro azzurre hanno parlato al sito federale analizzando la prestazione odierna. Molto diversi gli umori delle nostre rappresentanti. Molto soddisfatta Lisa Vittozzi: “Oggi ho provato a spingere sugli sci per mettermi alla prova dopo tre giorni che non gareggiavo ed è ...

LIVE Biathlon - Staffetta maschile Mondiali 2019 in DIRETTA : Francia e Norvegia favorite - Italia per la sorpresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4×7.5 km maschile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, sabato 16 marzo, alle ore 16.30 in gara ci saranno per l’Italia Lukas Hofer, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini e Dominik Windisch. Al lancio infatti non ci sarà Thomas Bormolini, ma l’Italia vuole fare corsa dura puntando tutto su Lukas Hofer, che dovrà andare a ...

Biathlon - Mondiali 2019 : il medagliere. Sempre più in testa la Norvegia - Italia sesta con Lisa Vittozzi e le staffette miste! : La lunga attesa è terminata: il Biathlon è tornato con i Mondiali di Oestersund, in Svezia, in programma dal 7 al 17 marzo. Si inizia proprio giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo prima del gran finale: sabato 16 ...

Biathlon - Staffetta femminile Mondiali 2019 : la Norvegia beffa la Svezia nel finale. L’Italia sogna metà gara - poi si spegne : Grazie ad una monumentale Marte Olsbu Roeiseland in ultima frazione, la Norvegia vince la medaglia d’oro nella Staffetta femminile ai Mondiali 2019 di Biathlon in corso di svolgimento ad Oestersund, beffando le padrone di casa della Svezia che avevano già assaporato il successo pieno. Il podio è stato completato da una solida Ucraina che l’ha spuntata in volata sulla Germania, mentre l’Italia non è andata oltre la decima ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia mina vagante - Vittozzi basterà per la medaglia? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4×6 km femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, sabato 16 marzo, alle ore 13.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Nicole Gontier, Alexia Runggaldier e Federica Sanfilippo. L’Italia come di consueto avrà al lancio Lisa Vittozzi, che avrà il compito di provare a dare il cambio in testa a Nicole Gontier, ...