Biathlon | Mondiale Oestersund 2019 | Windisch vince oro nella mass start

Biathlon : anche Windish oro mondiale : ANSA, - ROMA, 17 MAR - Dopo l'oro di Dorothea Wierer, arriva un altro oro per il Biathlon azzurro ai Mondiali in corso a Oestersund, in Svezia: a conquistarlo è stato Dominik Windisch, sempre nella ...

Biathlon - IL DIO DEL VENTO! Dominik Windisch da 24° a oro mondiale nella mass start! Rimonta epica in una gara folle! : La domenica della gloria. L’Italia aveva dovuto aspettare 22 anni per vincere un oro ai Mondiali di Biathlon. Oggi ad Oestersund (Svezia) ne sono arrivati addirittura due in un colpo solo. Dopo l’apoteosi di Dorothea Wierer, è toccato a Dominik Windisch laurearsi campione del mondo nella mass start in quella che verrà ricordata come una delle gare più pazze e folli di tutti i tempi. Il 29enne altoatesino, bronzo nella sprint alle ...

Biathlon : Dorothea Wierer nella storia - oro mondiale nella mass start : Dorothea Wierer è medaglia d'oro nella 12,5 km con partenza di massa che ha chiuso i campionati del mondo di Oestersund, in Svezia. Argento alla Russia, bronzo alla Germania. Per l'Italia è il primo titolo mondiale della storia tra le donne . Per Wierer, dopo 7 medaglie tra mondiali e olimpiadi, è ...

Biathlon - Mondiale Oestersund 2019 : Wierer nella storia - vince oro nella mass start : CdM, Wierer di nuovo in testa A Oestersund sono in palio punti preziosi per la Coppa del Mondo e, con la vittoria odierna, Wierer è tornata in testa al ranking: 852 punti , a parimerito con Lisa ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 - Canmore. Staffetta femminile - prove tecniche di Mondiale : Wierer e Vittozzi assieme per spingere in alto l’Italia : Una parentesi molto interessante nella lotta per la conquista della Coppa del Mondo. La Staffetta femminile di Canmore arriva nel bel mezzo della battaglia tutta azzurra per la conquista della Sfera di Cristallo ed ha il potere di unire le due contendenti, Lisa Vittozzi, reduce dal podio di ieri nella individuale e Dorothea Wierer che si lecca le ferite dopo i troppi errori (ben 3) nelle sessioni in piedi di ieri che l’hanno costretta a ...