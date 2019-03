Biathlon | IBU Cup Val Martello 2019 | nelle mass start 60 due successi per la Francia Tre

Biathlon - Ibu Cup – Tripletta tedesca in vetta - Fratzscher davanti a tutti nella sprint maschile : 7° posto per Zini : Lukas Fratzscher precede i connazionali Jorn e Riethmueller e si prende il primo posto nella sprint maschile della Ibu Cup: il migliore degli azzurri è Saverio Zini che chiude in 7ª posizione Tripletta tedesca nella sprint maschile di Ibu Cup sulla pista di Val Martello (Bz). Sul gradino più alto del podio è salito Lukas Fratzscher, vincitore con il tempo di 23’56″3 senza errori davanti ai connazionali Philipp Jorn e Danilo ...

Biathlon - IBU Cup Val Martello 2019 : nelle sprint sesto Patrick Braunhofer e decima Samuela Comola : Si è aperta oggi a Val Martello l’ultima tappa dell’IBU Cup di Biathlon: nelle due sprint odierne successi per il norvegese Johannes Dale al maschile e per l’ucraina Olga Abramova al femminile. In chiave azzurra si registrano due piazzamenti tra i dieci: sesto Patrick Braunhofer tra gli uomini e decima Samuela Comola tra le donne. Nella 10 km sprint maschile tripletta norvegese con Johannes Dale vittorioso in ...

Biathlon - Ibu Cup – Apoteosi finale in Val Martello : info e dettagli sulla competizione : IBU Cup in Val Martello dal 14 al 17 marzo. Giovedì e sabato prove sprint, domenica gara inedita. Attese 40 nazioni e 200 atleti al Centro del Biathlon. Anton Babikov e Victoria Slivko svettano in classifica 40 nazioni e 200 atleti si contenderanno al Centro del Biathlon della Val Martello – in Alto Adige – le ultime tappe della stagione IBU Cup, dal 14 al 17 marzo. Nel dettaglio del programma, sono stati confermati gli orari ...

Biathlon - IBU Junior Cup Sjusjoen 2019 : Tommaso Giacomel nella 10 km sprint maschile centra il secondo posto! : Tommaso Giacomel centra uno splendido secondo posto nella 10 km sprint maschile disputata a Sjusjoen, in Norvegia, valida per l’IBU Junior Cup di Biathlon: l’azzurro chiude a 6″9 dal vincitore, il tedesco Tim Grotian, che vince in 25’50″1, mentre è terzo il norvegese Filip Andersen con un ritardo di 8″1. Decimo Didier Bionaz a 1’00″6, 20° Michael Durand a 1’41″1, 57° Cedric Christille a ...

Biathlon – Ibu Cup : Carrara 27ª nella sprint femminile di Otepae : Carrara 27sima nella sprint femminile di Ibu Cup a Otepae, successo della francese Chevalier Francia sul gradino più alto del podio nella sprint femminile di Ibu Cup sulla pista estone di Otepae. Chloe Chevalier ha dominato la concorrenza con il tempo di 22’18″1 che, senza errori, le ha permesso di precedere la tedesca Janina Hettich, staccata di 5″2 pur senza errori, completa il podio l’altra teutonica Juliane ...

Biathlon - IBU Cup Otepää 2019 : Daniele Cappellari secondo nella super sprint maschile : Daniele Cappellari centra uno splendido secondo posto nella super sprint disputata a Otepää, in Estonia, valida per l’IBU Cup di Biathlon: l’azzurro chiude a 13″8 dal vincitore, il norvegese Endre Stroemsheim, che chiude in 13’13″2, mentre è terzo un altro norvegese, Henrik L’Abee-Lund, con un ritardo di 24″6. 20° Patrick Braunhofer, staccato di 1’56″1, mentre non rientra nella finale a 30 ...

Biathlon - IBU Cup Lenzerheide 2019 : doppio successo della Russia nelle staffette - assente l’Italia : Si completa la tappa elvetica di Lenzerheide di IBU Cup di Biathlon: oggi in scena la staffetta singola e la staffetta mista, alle quali non ha preso parte l’Italia. doppio successo della Russia, che in entrambi i casi precede la Germania, mentre cambia il gradino più basso del podio: sono terze nella singola l’Ucraina e nella mista la Norvegia. Nella staffetta singola vince la Russia di Sergey Korastylev e Uliana Kisheva (due ...

Biathlon - IBU Cup Lenzerheide 2019 : nell’inseguimento maschile 16° Saverio Zini - il migliore degli azzurri : Indietro gli azzurri del Biathlon nella 12.5 km pursuit maschile della tappa di Lenzerheide, in Svizzera, di IBU Cup: il migliore è Saverio Zini, 16°, ma risale fino alla 30ma posizione Pietro Dutto, mentre restano appena fuori dalla zona punti Paolo Rodigari, 41°, e Mattia Nicase, 42°. Nicola Romanin invece si ritira dopo il quarto poligono. Nella 12.5 km pursuit maschile successo del transalpino Claude Fabien, che chiude in ...

Biathlon - IBU Cup Lenzerheide 2019 : nella sprint maschile indietro gli azzurri. 26° Saverio Zini : indietro gli azzurri del Biathlon nella 10 km sprint maschile della tappa di Lenzerheide, in Svizzera, di IBU Cup: il migliore è Saverio Zini, 26°, mentre tutti gli altri italiani riescono a strappare la qualifica per l’inseguimento di sabato: 47° Paolo Rodigari, 52° Pietro Dutto, 56° Nicola Romanin, 60° Mattia Nicase. nella 10 km sprint maschile successo del transalpino Claude Fabien, che chiude in 25’42″0, battendo per ...

Biathlon - IBU Cup Arber 2019 : nell’inseguimento 14° Pietro Dutto e 18° Daniele Cappellari : Piazzamenti appena al di fuori della top ten per gli azzurri impegnati oggi nell’inseguimento della tappa di Arber valido per l’IBU Cup di bianthlon: nella gara maschile è 14° Pietro Dutto, mentre giunge 18° Daniele Cappellari, invece nella gara femminile non parte l’unica azzurra ad averne diritto, Michela Carrara. Nella 12.5 km pursuit maschile vittoria del russo Anton Babikov, perfetto al poligono, che chiude in ...

Biathlon - IBU Cup Arber 2019 : indietro gli azzurri nelle sprint - ma in tre si qualificano per gli inseguimenti : Sono andate in scena oggi le gare sprint di IBU Cup di Biathlon ad Arber, in Germania: in casa Italia nella 10 km maschile Michael Durand non è partito, mentre Daniele Cappellari ha chiuso 25° e Pietro Dutto è giunto 33°, mentre nella 7.5 km femminile Michela Carrara si è classificata 36ma. Tutti i tre azzurri dunque, rientrando tra i primi 60, si sono qualificati per gli inseguimenti di domani. Nella 10 km maschile vince il francese Aristide ...