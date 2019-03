Basket | Serie A 2019 | 22a giornata | Colpo Venezia | espugnata Milano! Avellino aggancia

Basket Serie A2 - crolla la Virtus Roma! Rieti riapre il campionato : ROMA - Si riapre la classifica nel Girone Ovest della Serie A2 di Basket. La Virtus Roma perde il derby contro Rieti e viene raggiunta a quota 34 punti da Capo d'Orlando , vittoriosa sul campo di ...

Basket Serie A : Torino ko contro la Virtus Bologna - Venezia sbanca Milano : Torino - La ventiduesima giornata del campionato di Serie A di Basket si apre nel segno della Virtus . Bologna onora al meglio la memoria di Alberto Bucci , ex coach e presidente delle Vu Nere, ...

Basket : Serie A - risultati e classifica : ANSA, - ROMA, 17 MAR - risultati e classifica della Serie A di Basket dopo la 22ma giornata, 7/a di ritorno: Fiat Torino-Segafredo Virtus Bologna 64-80; AX Armani Exchange Milano-Umana Reyer Venezia ...

Basket femminile - 22ma giornata Serie A1 2019 : Venezia travolge Empoli - Schio fatica ma supera Sesto San Giovanni. Lucca ipoteca il sesto posto : Tutto secondo le attese nella 22ma giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile: Venezia supera agevolmente Empoli e si trova ad un solo successo dalla certezza della prima posizione, Schio invece tiene aperta qualche speranza di sorpasso vincendo a fatica contro sesto San Giovanni. Ragusa continua la propria striscia di successi travolgendo Battipaglia, mentre San Martino di Lupari aggancia Broni al quarto posto. Serata positiva anche ...

Basket femminile - 22a giornata Serie A1 2019 : Venezia travolge Empoli - Schio fatica ma supera Sesto San Giovanni. Lucca ipoteca il sesto posto : Tutto secondo le attese nella 22a giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile, penultimo turno prima del termine della stagione regolare. Venezia ha superato agevolmente Empoli e si trova ad un solo successo dalla certezza della prima posizione, Schio invece ha tenuto aperta qualche speranza di sorpasso vincendo a fatica contro sesto San Giovanni. Ragusa ha continuato la propria striscia di successi travolgendo Battipaglia, mentre San ...

Risultati Serie A Basket 22ª Giornata – Venezia batte l’Olimpia Milano : Avellino vince e agguanta Cremona ko a Varese : Venezia vince il big match contro l’Olimpia Milano, Avellino batte Reggio Emilia e agguanta Cremona, sconfitta a Varese: i Risultati della 22ª Giornata di Serie A La 22ª Giornata della Serie A di Basket regala grandi emozioni e diversi Risultati importanti e inaspettati. Dopo il successo nel lunch match della Virtus Bologna che sbanca il PalaRuffini di Torino, gli occhi sono puntati sul big match di Giornata, Olimpia Milano-Venezia. ...

Serie A Basket - 22ª Giornata – Venezia espugna il Forum! Prima sconfitta casalinga per l’Olimpia MIlano : Venezia batte 86-87 l’Olimpia MIlano, accorciando a -4 il distacco dalla vetta: per i ragazzi di coach Pianigiani è la Prima sconfitta casalinga in stagione Dopo 10 successi consecutivi, la ‘sacra’ imbattibilità del Mediolanum Forum di MIlano crolla sotto i colpi di Venezia. I ragazzi di coach De Raffaele trionfano 86-87 in casa dell’Olimpia MIlano che perde la Prima gara casalinga della stagione. Per Venezia è il 3° successo consecutivo, ...

LIVE Olimpia Milano-Venezia Basket - Serie A 2019 in DIRETTA : scontro diretto da brividi - prima contro seconda : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Umana Reyer Venezia, valevole per la 22a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Si affrontano la prima e la seconda della classifica: Milano è a quota 36 punti, Venezia a 30. Curiosamente, l’ultima volta in cui queste due formazioni si sono affrontate al Mediolanum Forum di Assago è stata la Reyer a prevalere: era la ...

Serie A Basket – Pesante ko interno per Torino - la Virtus Bologna si impone 64-80 : I padroni di casa incappano nel terzo ko consecutivo, lasciando via libera agli emiliani che agganciano il settimo posto in classifica La Virtus Bologna interrompe una striscia di tre sconfitte consecutive, vincendo il lunch match della ventiduesima giornata del campionato di Serie A di Basket. Niente da fare per Torino che, davanti ai propri tifosi, incappa nell’ennesimo ko di questa stagione, restando al quattordicesimo posto in ...

Olimpia Milano-Venezia - Serie A Basket oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Super sfida al vertice della classifica nella 22a giornata della Serie A di basket. Olimpia Milano contro Reyer Venezia, la prima contro la seconda. Uno scontro attesissimo perchè, in caso di vittoria, l’Armani Exchange metterebbe al sicuro il primo posto, mentre Venezia ha l’occasione di avvicinarsi a soli quattro punti di distanza dalla rivale. Milano è reduce dall’importantissima vittoria in Eurolega contro ...

Basket - Serie A oggi in tv (17 marzo) : orari - programma e streaming : E’ una lunga domenica di Basket, quella che la Serie A offre quest’oggi: il ventiduesimo turno vede in campo tutte le otto partite in un’unica giornata, che comincia alle ore 12 e termina attorno alle 21. Si parte con il match tra Fiat Torino e Segafredo Virtus Bologna, con il PalaVela che diventa il luogo di debutto dell’ex bicampione NBA Mario Chalmers in Serie A con la maglia delle V nere. Spazio poi al big match di ...

Serie A Basket : Milano-Venezia e Torino-Bologna in tv e streaming : Serie A basket: Milano-Venezia e Torino-Bologna in tv e streaming Domenica 17 Marzo si giocherà la 22 giornata della Serie A di basket. Questa giornata della giornata di ritorno vedrà sfidarsi: Fiat Torino-Segafredo Virtus Bologna, Armani Milano-Umana Reyer Venezia, Openjobmetis Varese-Vanoli Cremona, VL Pesaro-Cantù, Dolomiti Energia Trentino-Alma Trieste, Oriora Pistoia- Sassari, Sidigas Avellino-Reggio Emilia, Germani ...