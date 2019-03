Basket femminile | 22a giornata Serie A1 2019 | Venezia travolge Empoli | Schio fatica ma

Basket femminile - 22a giornata Serie A1 2019 : trasferte insidiose per Venezia e per Schio nel penultimo turno prima dei playoff : Prosegue il serrato duello a distanza tra Venezia e Schio per la testa della classifica alla vigilia della 22a giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Le due formazioni venete si contendono il primato quando restano soltanto due partite al termine della regular season, con la squadra allenata da Andrea Liberalotto che conserva due punti di margine e con le ragazze di Pierre Vincent che sperano in un passo falso delle avversarie ...

Basket - EuroCup femminile 2019 : Schio rimonta in trasferta il Cukurova e vola in semifinale con una gran prova di squadra! : Schio ce la fa e compie quella che è a tutti gli effetti un’impresa: rimonta il 75-79 subito all’andata, espugna Mersin battendo il Cukurova Basketbol per 73-81 e si qualifica per le semifinali di EuroCup 2018-2019. Il Famila può dunque continuare la sua campagna europea, e lo fa con una gran prova di squadra, in cui ognuna riesce a dare il proprio contributo sfruttando le proprie migliori caratteristiche. In particolare, da parte ...

Basket femminile - le migliori italiane della 21a giornata di Serie A1. Ilaria Milazzo indomita - ma il premio del coraggio è di Giulia Gatti : Come già in più di un’occasione nel corso della stagione, l’Italia mostra gli artigli in questa ventunesima giornata della Serie A1 di Basket femminile (che però non è la penultima, ma la terzultima, a causa dello spostamento della ventesima al 24 marzo). Diverse, infatti, sono le prestazioni da rimarcare, ma ce n’è una che, più di tutte, va apprezzata non già per i numeri in quanto tali, ma soprattutto perché chi l’ha ...

Basket femminile - l'under 18 Bfb asfalta Rivoli : Dopo una settimana di pausa, ancora una vittoria di larga misura per le giovani laniere in Coppa Piemonte. Vittima alla Palestra Salesiani, domenica mattina, Conte Verde Rivoli che perde 73 a 49. ...

Basket femminile - 21a giornata Serie A1 2019 : Venezia accoglie Sesto San Giovanni per la rivincita - Schio attende Broni e spera nel sorpasso : Archiviata la spettacolare rassegna delle Final Eight della Coppa Italia, riprende domenica 10 marzo con la 21a giornata il campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. La 20a giornata, che avrebbe dovuto andare in scena lo scorso fine settimana, sarà in realtà recuperata a fine marzo e chiuderà di fatto la regular season. Restano infatti soltanto tre partite alla conclusione della prima parte della stagione, al termine delle quali sarà ...

Basket femminile - Eurolega 2019 : definite le quattro semifinaliste. Fuori il Fenerbahce di Zandalasini e Sottana : Si sono concluse tutte in gara2 le sfide dei quarti di finale di Eurolega femminile 2018-2019: a staccare il pass per le Final Four, che si disputeranno il 12 e il 14 aprile in luogo da definire, sono UMMC Ekaterinburg, Dinamo Kursk, Sopron e ZVVZ USK Praga, che hanno condotto vittoriosamente in porto i loro confronti. Non ce la fa, dunque, il Fenerbahce di Cecilia Zandalasini e Giorgia Sottana: per entrambe, dopo un girone chiuso al terzo posto ...

Basket femminile - EuroCup 2019 : Schio butta via l’andata dei quarti di finale - il Cukurova ringrazia e vince 75-79 : Una partita non dominata, ma comunque controllata dal Famila Schio finisce, per una serie di errori nel finale, nelle mani del Cukurova Basketbol, che vince con il punteggio di 75-79 la gara di andata dei quarti di finale di EuroCup femminile. Il Famila si è trovato in vantaggio per 73-63 a cinque minuti dalla fine, ma si è divorato tutto il vantaggio e alla fine ha dovuto cedere le armi. Per la formazione di coach Pierre vincent la nota ...

Basket femminile - le migliori italiane delle Final Eight di Coppa Italia : Nicole Romeo e Chiara Consolini decisive nel successo di Ragusa : Si sono concluse con il trionfo di Ragusa le Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di Basket femminile, andate in scena in questo fine settimana a San Martino di Lupari. Spettacolo e sorprese non sono mancate nelle sette partite disputate, antipasto dei playoff che cominceranno dopo le ultime tre giornate del campionato di Serie A1. La formazione siciliana ha conquistato per la seconda volta il trofeo superando in Finale la sorprendente Sesto ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : è finale inedita tra Ragusa e il Geas - la novità recente contro un’attesa lunga 46 anni : Ragusa contro Sesto San Giovanni, Virtus Eirene contro Geas, Passalacqua contro Allianz: in qualunque modo la si declini, ecco una sfida davvero inedita ai piani alti della Coppa Italia, giunta a una Finale che, comunque vada, premierà per la seconda volta una delle due formazioni. Il Geas, in particolare, è stato protagonista di una cavalcata a dir poco incredibile: dopo aver battuto di soli due punti Broni, è riuscito anche a estromettere le ...

Ragusa-Sesto San Giovanni - Finale Coppa Italia Basket femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : La Finale più inattesa di tutte andrà in scena al PalaLupe di San Martino di Lupari: la Passalaqua Ragusa e l’Allianz Geas Sesto San Giovanni si trovano di fronte nell’ultimo atto della Coppa Italia 2019. Con il verdetto delle semifinali che ha ribaltato completamente tutti i pronostici possibili e immaginabili, serve andare a snocciolare più di una curiosità per questa partita: entrambe sono alla ricerca del secondo successo, con la ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : impresa di Sesto San Giovanni! Sconfitta Venezia - domani la finale contro Ragusa : Le sorprese non finiscono mai con le Final Eight della Coppa Italia 2019 di Basket femminile. Tutti si attendevano una Finale tra Venezia e Schio, le grandi protagoniste del campionato, ma le due formazioni venete sono state sconfitte entrambe nelle semiFinali in programma oggi. L’atto conclusivo di domani metterà quindi di fronte Ragusa e Sesto San Giovanni. Se la formazione siciliana si presentava all’appuntamento in qualità di ...

Basket femminile - Finale Coppa Italia 2019 : Ragusa-Sesto San Giovanni. Programma - orario e tv : Le semifinali della Coppa Italia di Basket femminile hanno dato il loro verdetto: Ragusa ha superato Schio per 70-68, mentre Sesto San Giovanni ha sconfitto Venezia con in punteggio di 78-74. Dunque il trofeo sarà un affare tra le siciliane e le lombarde, tra la compagine iblea e la formazione sestese. L’atto conclusivo della Final Eight della Coppa Italia di Basket femminile si giocherà domani, domenica 3 marzo, alle ore 18.00. La partita ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : Ragusa-Schio semifinale d’alto bordo - il Geas lancia la sfida a Venezia : Tempo di semiFinali per la Coppa Italia 2019 al femminile: al PalaLupe di San Martino di Lupari, con la società di casa già uscita di scena, sono in quattro a giocarsi l’accesso all’ultimo atto, con tre conferme e una sorpresa. La semiFinale più attesa resta senz’altro quella tra Ragusa e Schio, che ad oggi occupano la seconda posizione assieme in Serie A1. Ragusa ha eliminato con una buona partita Vigarano, aiutata dalla buona ...

Basket femminile - Semifinali Coppa Italia 2019 : Ragusa-Schio e Venezia-Sesto San Giovanni. Programma - orari e tv : Giornata di Semifinali a San Martino di Lupari per la Final Eight di Coppa Italia. Prima l’attesissima Ragusa-Schio e poi Venezia-Sesto San Giovanni ed in serata conosceremo chi saranno le due squadre che si contenderanno il primo trofeo dell’anno per il Basket femminile Italiano. Si prospetta una partita bellissima quella tra la Passalacqua Ragusa e il Famila Schio. Una sfida tra due squadre che sono a pari punti in campionato, a ...