Bankitalia ferma Ing Bank | Stop a operazioni su nuovi clienti

Prove di tregua fra governo e Bankitalia. Il vice direttore verso la riconferma : Pare stia prevalendo la tesi, sostenuta con vigore dal ministro dell'Economia, che il gioco non varrebbe la candela. Che ci siano lavori in corso lo conferma il presidente del Consiglio: «Stiamo ...

Tria blinda Bankitalia. Asse con Mattarella per riconfermare vicedirettore Signorini anche con no governo? : Azzerare i vertici di Bankitalia e Consob, come auspicano i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini? Arriva il no del ministro dell'economia Giovanni Tria, che blinda, in particolare, Palazzo Koch. Questo, mentre sulle sue spalle grava un altro compito: quello di fare l'ennesimo pellegrinaggio a Bruxelles - in occasione della ...

Bankitalia : Tria prende le distanze da Di Maio-Salvini. Asse con Mattarella per riconfermare Signorini? : "L'indipendenza di Bankitalia va difesa, mi sono già espresso". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria blinda Palazzo Koch dopo gli attacchi dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che hanno parlato della necessità di azzerare i vertici di Bankitalia e Consob.

Bankitalia - Di Maio : “Serve discontinuità - non riconfermare persone che sono state nel direttorio in questi anni” : “Per Bankitalia serve discontinuità”, “non possiamo pensare di confermare le stesse persone che sono state nel direttorio di Bankitalia, se pensiamo a tutto quel che è accaduto in questi anni”. Lo ha detto a Vicenza il vicepremier Luigi Di Maio. “Queste persone – ha proseguito, riferendosi agli ex soci di Banca Popolare di Vicenza – sono state prese in giro dalla politica che non ha controllato, così ...

Bankitalia : scintille in Cdm - M5S stoppa conferma Signorini a dg : Ma soprattutto alcuni hanno puntato il dito contro il ministro dell'Economia: 'non può pensare di fare il fenomeno senza passare prima dal nostro vaglio', si sfoga una fonte di governo grillina. Ma ...

Bankitalia - Tria e la Lega vogliono riconfermare il vicedirettore generale : Di Maio e M5s frenano : La conferma del vicedirettore generale di Bankitalia è il nuovo fronte che incendia i rapporti tra M5s e Lega. Giovedì in Consiglio dei ministri Luigi Di Maio si è opposto al via libera a Luigi Federico Signorini, sostenuto – oltre che da via Nazionale – dal ministro del Tesoro Giovanni Tria e dalla Lega. L’incarico di Signorini scade l’11 febbraio e il 16 gennaio scorso il Consiglio Superiore di Via Nazionale aveva proposto la sua ...

Carige - Bankitalia plaude al salvataggio del governo e conferma : "Come il Pd con Mps" : Su banca Carige, la soluzione "di mercato" e solo in extrema ratio "di Stato" mette d'accordo tutti, ma proprio tutti. Maggioranza, opposizione e soprattutto Bankitalia che in questo caso sembra promuovere il governo a pieni voti. Si tratta della stessa autorità che il vice premier Luigi Di Maio solo pochi giorni fa ha accusato di "non prenderci da anni sulle stime" e di "aver lasciato le banche in queste condizioni, perché non ha ...