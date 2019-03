Bankitalia a Ing Bank: stop nuovi piani

La Banca d'Italia con un provvedimento del 12 marzo ha imposto alla succursale italiana di Ingdi astenersi dall' intraprendere operazioni con nuova clientela. La clientela in essere non è interessata al provvedimento.ha adottato il provvedimento a seguito di verifiche ispettive dalle quali sono emerse carenze nel rispetto della normativa di antiriciclaggio. In atto misure per rafforzare il sistema dei controlli.(Di domenica 17 marzo 2019)

