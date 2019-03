Banca ING sospesa da Bankitalia | violazione norme anti-riciclaggio

finanza-infograficando

(Di domenica 17 marzo 2019) Arriva un brusco stop per la succursale italiana di ING Bank, la maggioreonline in Italia con il Conto Arancio. Non potrà infatti acquisire nuovi clienti.Le irregolarità e lo stop allaAd imporglielo è stata aldi Italia, che ha ravvisato delle irregolarità riguardo al rispetto della normativa in materia diha imposto alle succursale italiane la sospensione delle operazioni sulla nuova clientela. In pratica ING non potrà più acquisire nuovi clienti, finché la stessadi Italia non revocherà questa misura restrittiva. Va precisato che la clientela già in essere non è toccata dal provvedimento. La decisione diè arrivata dopo l'espletamento di alcune verifiche ispettive condotte dal 1 ottobre 2018 al 18 gennaio 2019.Ricordiamo che il colosso olandese ING è presente in Italia con le attività di Retail Banking (note in passato ...

