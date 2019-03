Attentato in Pakistan | bomba su un treno | almeno 3 morti

Il Pakistan ha arrestato 44 persone con l’accusa di far parte di bande armate - dopo l’Attentato del 14 febbraio in Kashmir : Il governo del Pakistan ha comunicato che 44 persone sono state arrestate con l’accusa di far parte di vari gruppi armati; tra questi ci sono anche alcuni membri del gruppo Jaish-e-Mohammed, tra cui il fratello e il figlio del suo