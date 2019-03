Atletica – Marcia | Eleonora Giorgi si aggiudica la 20 km di Lugano

Atletica - Eleonora Giorgi vince la 20 km di marcia a Lugano. Trampolino di lancio verso l’esordio nella 50 : Eleonora Giorgi ha vinto la 20 km di marcia a Lugano, la 29enne si è imposta per il secondo anno consecutivo sulle strade della città svizzera dove è andata in scena la 16^ edizione del Memorial Mario Albisetti. La classica internazionale del tacco e punta ha visto la firma della lombarda che ha trionfato col tempo di 1h31:07 e si lancia con rinnovato ottimismo verso l’esordio nella 50 km previsto per il prossimo 19 maggio in Coppa Europa ...

Atletica - Marcia – Test sulla 20 km per Eleonora Giorgi a Lugano : Tutto pronto per la 20 km del Lugano Trophy-16° Memorial Mario Albisetti: Eleonora Giorgi impegnata domenica 17 marzo nella corsa svizzera Il viaggio verso la 50 km di Marcia fa tappa a Lugano per Eleonora Giorgi, impegnata domenica 17 marzo in Svizzera nella 20 km al Lugano Trophy-16° Memorial Mario Albisetti, classica internazionale del tacco a punta. Sulle strade che l’hanno vista vincitrice nella scorsa edizione, con il tempo di ...

Atletica : tante novità dalla IAAF. Cancellata la 50 km di marcia dopo Tokyo 2020 : Arrivata la decisione definitiva: la 50 km di marcia non sarà più nel programma olimpico e mondiale per quanto riguarda l’Atletica. La gara più lunga del programma, che spesso e volentieri ha esaltato i colori italiani (tre ori olimpici per il Bel Paese) scompare definitivamente dopo i Giochi di Tokyo 2020: oggi l’ufficialità arrivata da un consiglio della Federazione Internazionale, la IAAF. Una scelta che comunque farà discutere a ...

Atletica - nuovo record del mondo nella 50 km di marcia : la cinese Lio Hong scende sotto il muro delle 4 ore : L’atleta cinese completa il Gp di Huangshan con il tempo di 3 ore 59’15”, migliorando di cinque minuti il precedente primato La cinese Liu Hong realizza il nuovo record del mondo nella 50 chilometri di marcia scendendo sotto la barriera delle 4 ore. Liu si è imposta nel Gp di Huangshan col tempo di 3 ore 59’15” migliorando di 5 minuti il precedente primato che apparteneva alla connazionale Liang Rui, 4 ore ...

Atletica - record del mondo nella 50 km di marcia femminile! Liu Hong scende sotto le 4 ore - prima donna di sempre : Liu Hong ha realizzato il nuovo record del mondo nella 50 km di marcia. La cinese ha completato la sua fatica in 3h59:15 nel Grand Prix svoltosi a Huangshan diventando così la prima donna capace di scendere sotto il muro delle quattro ore in questa prova che solo da pochi anni è stata riconosciuta ufficialmente dalla IAAF. La Campionessa Olimpica di Rio sulla 20 km ha demolito il precedente primato che apparteneva alla connazionale Liang Rui ...

Atletica - Campionati Italiani Indoor 2019 : nel salto in lungo brilla Tania Vicenzino! Antonella Palmisano non sbaglia nella marcia : Si è conclusa ad Ancona la seconda giornata di gare dei Campionati Italiani Indoor 2019 di Atletica leggera. Dieci titoli in palio in attesa delle ultime finali in programma domani. La miglior prestazione di giornata è stata sicuramente il 6.60 di Tania Vicenzino nel salto in lungo, misura che vale all’azzurra la qualificazione agli Europei Indoor di Glasgow. Prova convincente per Antonella Palmisano nei 3000m di marcia, mentre Massimo ...

Atletica - rivoluzione vicina nella marcia : gare su 10 km e 30 km - cancellate 20 e 50. Stravolta la storia : La marcia potrebbe essere vicinissima a una rivoluzione epocale. Il Comitato Internazionale della marcia ha infatti presentato alcune proposte al Consiglio della IAAF (la Federazione Internazionale di Atletica leggera) che potrebbero essere attuate a breve. La proposta più clamorosa riguarda la distanza delle prove classiche: è stato chiesto di gareggiare su 10km e 30km per entrambi i sessi al posto dei tradizionali 20km e 50km, a partire dai ...

Atletica - il week end indoor degli azzurri. E’ un’Italia “di peso” in marcia per Glasgow : Italia “di peso” nell’ultimo week end dell’Atletica indoor a poco più di un mese dal campionato Europeo al coperto in programma a Glasgow in Scozia. E’ del giovane pesista Leonardo Fabbri, ventunenne dell’Aeronautica, il risultato di maggiore spessore degli atleti italiani che hanno gareggiato in mezza Europa. Fabbri a Vienna ha lanciato il peso a 20.30, ottenendo il minimo per la rassegna continentale ma sopratutto la ...

Atletica - Eleonora Giorgi promossa sui 35 km : 2h45 : 21 in vista della 50 km di marcia. Antonelli e Colombi vincono i tricolori : Ottimo esordio stagionale per Eleonora Giorgi che a San Giorgio di Gioiosa Marea (provincia di Messina) ha portato a termine il test sui 35 chilometri con il tempo di 2h45:21. La brianzola si è cimentata su questa distanza in vista del debutto assoluto sui 50 km di marcia che avverrà il prossimo 19 maggio nella Coppa Europa ad Alytus (Lituania), la 29enne si cimenterà infatti su questa distanza nel prossimo futuro con l’obiettivo di ...

Atletica – A Gioiosa Marea parte il 2019 della marcia : Domenica 27 gennaio, sulle strade di Anna Rita Sidoti, si gareggia per i titoli italiani assoluti della 50km, juniores e master sui 20km. Stano e Giorgi alla prova dei 35km, Palmisano esordio rinviato Al via anche il 2019 della marcia, domenica 27 gennaio, nel nome di un’indimenticabile azzurra. La prima prova del Campionato italiano di società va in scena a San Giorgio di Gioiosa Marea, la località in provincia di Messina che ha visto ...

Atletica - Eleonora Giorgi pronta all'esordio stagionale : 'in marcia per una nuova sfida' : Eleonora Giorgi è pronta per l'esordio stagionale: le sensazioni dell'atleta messinese alla vigilia della nuova sfida in una distanza intermedia Sul cammino che porta alla 50 km di marcia, all'...