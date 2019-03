Atalanta | Gasperini | ' Per come si era messa la partita non è un' occasione persa Come con

Serie A Atalanta - Gasperini : «Fatta molta più fatica del solito - eravamo rallentati» : Atalanta-CHIEVO 1-1: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A

Atalanta : Gasperini - Chievo squadra viva : ANSA, - BERGAMO, 16 MAR - "Il Chievo è una squadra viva che sta giocando con coraggio, al meglio delle sue possibilità, nonostante un cammino difficile". Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida ...

Atalanta Chievo formazioni probabili - le scelte di Gasperini e Di Carlo : Atalanta Chievo formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 28^ giornata del campionato tra oggi e domenica 17 marzo. Domenica alle 15 scenderanno in campo Atalanta e Chievo: la sfida sarà trasmessa su Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 384 (digitale terrestre) con telecronaca di Antonio Nucera, commento di […] L'articolo Atalanta Chievo formazioni probabili, le scelte di Gasperini e Di Carlo è stato ...

Caso Gasperini - Ferrero : 'Non si alzano le mani - hai sbagliato'. Il tecnico dell'Atalanta : 'Mi spiace' : Genova - 'Mi dispiace che un allenatore come Gasperini possa aver avuto una reazione così, anche a livello verbale. Non è un atteggiamento sportivo perciò dico con fermezza che noi non possiamo andare ...

Atalanta - Gasperini : 'Dispiaciuto per quanto successo a Genova' : BERGAMO - ' Non sono orgoglioso dell'esempio dato ai giocatori, alla Società e a tutti i tifosi di calcio'. Queste le parole rilasciate dal tecnico nerazzurro al sito del club orobico il giorno dopo ...

BERGAMO - ' Non sono orgoglioso dell'esempio dato ai giocatori, alla Società e a tutti i tifosi di calcio". Queste le parole rilasciate dal tecnico nerazzurro al sito del club orobico il giorno dopo ...

Atalanta - Gasperini : 'Non sono orgoglioso dell'esempio dato'

Atalanta - Gasperini chiede scusa : "Mi dispiace - brutto gesto"

Sampdoria-Atalanta - Ferrero a gamba tesa : “Gasperini - hai sbagliato!” : Sampdoria-Atalanta, vale a dire l’espulsione di Gasperini Sampdoria-Atalanta è stata una gran bella gara, tra due squadre d’alta classifica, terminata con la vittoria dei bergamaschi a Marassi. Un episodio però ha fatto molto discutere, vale a dire la spinta di Gasperini ad un dirigente della Samp dopo l’espulsione dalla panchina atalantina. Il patron dei doriani Massimo Ferrero ha parlato a SampTv, bacchettando il ...

Gasperini - spinta a Ienca in Sampdoria-Atalanta : le FOTO : Nel post partita la Samp accusa: 'Questo non è sport, dobbiamo mantenere i toni bassi. Ci sono dei testimoni che parleranno alla Procura Federale. Si parla di una manata forte', mentre Gasperini si ...

Scontro Gasperini-Ienca - l'allenatore dell'Atalanta fa chiarezza : "sberla? L'ho appena toccato - vi dico tutto"
Scontro fra Gian Piero Gasperini e il segretario generale della Sampdoria, Massimo Ienca: l'allenatore dell'Atalanta fa chiarezza
Animi caldi durante Sampdoria-Atalanta. Dopo il rigore fischiato ai padroni dicasa, trasformato in seguito da Quagliarella, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è stato espulso per proteste. Nel tunnel degli spogliatoi, Gasperini avrebbe colpito Massimo Ienca, segretario ...

Atalanta - Gasperini furioso - rosso e spinta. Ma lui : "Sceneggiata folle"

Atalanta - follia Gasperini : espulso dopo il rigore alla Sampdoria - colpisce un dirigente avversario : Gian Piero Gasperini, espulso dopo il rigore fischiato alla Sampdoria, colpisce un dirigente avversario all’ingresso del tunnel degli spogliatoi Animi caldi durante Sampdoria-Atalanta. Con i nerazzurri in vantaggio, a metà del secondo tempo, l’abitro Fabbri ha assegnato un calcio di rigore per i padroni di casa. Decisione che ha mandato su tutte le furie Gian Piero Gasperini, espulso dal direttore di gara. Secondo quanto ...

Sampdoria Atalanta - Gasperini : 'Sfatiamo la tradizione negativa con i blucerchiati' : Il successo con la Fiorentina è stato importante per allungare sulle rivali in zona Europa, ma sono ancora diverse le squadre a combattere per questo obiettivo, oltre all'Atalanta. I bergamaschi ne ...