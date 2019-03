Asteroide grande come un edificio transiterà tra la Terra e la Luna il 22 marzo

Blastingnews

(Di domenica 17 marzo 2019) Untra lae lail 22. Si chiama 2019 EA2 ed è stato avvistato per la prima volta il 9. Gli esperti rassicurano, poiché la roccia spaziale non ha un'orbita che possa preoccupare. Nonostante ciò, sarà monitorato con attenzione poiché, seppur non gigantesco, è piùdell'che cadde su Chelyabinsk, in Russia, provocando molti danni e 1500 feriti.Questo sarà il momento di massima vicinanza con il nostro pianeta di qui ai prossimi 112 anni, poi bisognerà aspettare il 2131 per rivederlo transitare nelle nostre prossimità....

